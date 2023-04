Walas: “Estamos siempre unidos por esto que nos gusta tanto hacer”

Tras un show demoledor en Tecnópolis donde fueron vistos por más de 35.000 personas, el próximo 19 mayo en el teatro Gran Rex se presentará Massacre con Riesgo Rex, su nuevo material. Hablamos con Walas en exclusiva para conocer más detalles.

—¿Cómo estás viviendo la previa a este show?

—Ya falta justo casi un mes y estamos preparando un show especial porque nosotros estamos acostumbrados a tocar siempre en recitales, con la gente parada y este es un show único, fuera de lo común, con la gente sentada, con butacas. Entonces está todo puesto en lo visual, en el estímulo para los sentidos, en la cosa más psicodélica.

—Cuando nombraron Riesgo Rex al nuevo material, ¿ya estaba la idea de tocar en este emblemático teatro?

—Sí, nosotros ya lo hemos hecho presentando un disco hace algunos años, Ringo, y le pusimos Ringo Rex, y ahora una de las canciones del disco nuevo se llama Riesgo, entonces por eso le pusimos Riesgo Rex, con todo lo que simboliza, asumir el riesgo para una banda de rock, tocar en la calle Corrientes, cosa a la que no estamos acostumbrados.

—¿Cómo hacen también ustedes como banda para mutar de acuerdo al espacio?

—Mirá, nosotros tenemos dos facetas, la fase más poguera y la fase más psicodélica, la fase más cuelgue. Entonces estamos como entrenados un poco para esa faceta. Son shows que los hacemos con la gente sentada, hacemos así un poco lo que vamos a hacer en el Gran Rex. El énfasis está en lo visual, en los temas largos, en los temas colgados, quizás los temas más lentos de ­Massacre. La cara B y lo que tiene ahora el Gran Rex es que al sacar disco nuevo vamos a tocar temas que todavía no tocamos nunca. Vamos a presentar algunos temas, no es necesariamente la presentación del disco, sino que vamos a tocar algunos de los temas nuevos. Los clásicos van a estar, por supuesto que los clásicos van a estar, pero después va a haber temas raros, temas que no tocamos nunca, el último Gran Rex, duró tres horas diez.

—O sea que ya van preparados como que sea de largo aliento…

—Sí, no creo que toquemos tanto, pero sí, la verdad es que estamos con muchas ganas ya de presentar el disco y de tocar.

—¿Qué secreto tienen para seguir juntos después de tanto tiempo?

—Yo creo que es una fórmula que es algo que nos gusta mucho, nosotros tenemos mucha vocación, mucha ganas de hacerlo porque nos parece que tenemos más de 30 años de trayectoria o de carrera. Y la verdad es que nos gusta mucho, estamos siempre unidos por esto que nos gusta tanto hacer, la música, los recitales, las grabaciones cada tantos años, los videoclips, las notas, las entrevistas, la prensa, eso es lo que nos gusta mucho.