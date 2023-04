Los mensajes entre Wanda y Mauro en las redes

Una de las parejas más célebres del medio no se guarda nada, y las redes sociales les sirven de vehículo para expresar los sentimientos mutuos y las situaciones por las que pasan. Sucede que durante el fin de semana se dio un particular intercambio en las redes. Wanda subió un posteo en el que, junto a una foto muy sexy, escribió: “Me hiciste daño, pero tuve que aprender que sin dolor no había amor y sin amor no somos nada. Porque nada va a cambiar un río de lágrimas que sola tuve que nadar. Quizás no eras para mí, aunque yo era feliz”. Ni lerdo ni perezoso, su marido le comentó a los pocos minutos: “¿Te pusiste romántica? ¿Poeta, o andás con extrañitis?”. Y luego la elogió: “Cada día más linda!!”, junto a emojis de corazones y de emoción.