La ex de Rial dio su respuesta

Si bien Jorge Rial y Romina Pereiro se separaron hace ya más de un año, en marzo de 2022, el asunto volvió a surgir tras las declaraciones del conductor durante la semana. Ocurre que en uno de sus programas, Rial expresó: “¡No griten más, por Dios! ¡Estoy acá y todos gritan y gritan! ¡Me separé para que no me griten! ¡Me divorcié para que no me griten y vengo acá y me gritan Mariana, Brancatelli (…)! Encima, ¡de ustedes no me puedo separar! ¡Igual no me sacan nada más a mí!”. Al parecer, los comentarios de Rial habrían llegado a oídos de su ex, porque en declaraciones con la revista Pronto le preguntaron a esta sobre el caso y, aunque dijo no saber nada, fue tajante y dejó en claro su opinión de la situación. Expresó: “Ni idea lo que me contás… pero no creo. Tengo el mejor recuerdo de nuestra relación”. Vale recordar que ellos estuvieron juntos desde 2017 y se casaron en abril de 2019, y siempre trataron de mantener un bajo perfil.