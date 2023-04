Ignacio Feibelmann es el cuarto eliminado de Masterchef

Este domingo se llevó a cabo la cuarta gala de eliminación en Masterchef, bajo la conducción de Wanda Nara, en la que siete participantes se enfrentaron y dejaron todo frente a las hornallas para seguir en el certamen.

Esta vez le tocó a Ignacio Feibelmann abandonar el certamen tras la decisión del jurado. “Me voy con una prueba difícil. Me hubiera dado bronca si era algo que ya conocía, pero hoy di lo mejor de mí. Lo mejor de mí no alcanzó para la competencia y me toca irme, pero bien, contento”, subrayó el ahora ex participante de Masterchef.

Wanda Nara se dirigió a Ignacio luego de su eliminación del certamen: “Te vamos a extrañar, Nacho. Fue muy lindo tenerte en MasterChef, y como dice tu tatuaje, seguí siendo vos, que nos enseñaste un montón de cosas y te vamos a recordar”.