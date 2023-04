Cami Homs: entre cambio de look y declaraciones sobre su divorcio

Camila Homs viene desde hace un buen tiempo siendo protagonista de muchas miradas y noticias. Pasó una tortuosa separación, ocurrida hace aproximadamente un año y medio, sobre la que se conocieran algunas intimidades, y saltó a la luz el romance de su ex, Rodrigo De Paul, con la estrella pop Tini Stoessel.

Pues bien, hace apenas unos días, ella anunció que estará en la edición del Bailando en este 2023. Después de algunos rumores e idas y vueltas, confirmaciones y marchas atrás, finalmente allí estará: deleitando al público, y quizás también al jurado, sobre la pista de Marcelo Tinelli y compañía. Y lo hará con un llamativo cambio de look. Al menos, en los primeros ensayos que tienen previsto comenzar durante fines de este mes y comienzos de mayo. Porque acaba de cambiarse radicalmente el color de pelo. Así es, ella luce ahora un look renovado: dejó el rubio y ahora se la ve totalmente morocha.

La ex de Rodri De Paul impactó a sus fanáticos en sus redes sociales al compartir fotos y recibió más de 40 mil “me gusta” en la publicación en apenas minutos. Es más, algunos osados fueron más allá y llegaron a compararla con la China Suárez y Wanda Nara. Entre los comentarios de su publicación en Instagram aparece el de Camila Galante, pareja de Leandro Paredes: “Bueeeeno”, con un corazón y dos emojis de fueguitos. Habrá que ver si el comentario de una de las mujeres de la selección argentina genera alguna controversia o no. Es más, también algunos indicaron que su nuevo look tiene un fuerte parecido al de Tini Stoessel.

Por otro lado, ella reveló algunas cosas respecto a cómo es su actual vínculo con su ex. Ocurre que en televisión le preguntaron sobre los rumores de separación de De Paul y Tini y ella fue tajante: “No sé nada. No hablo con él de sus relaciones. Así que no sé nada”, expresó. Además de ello, también aclaró: “Habla con mis hijos y nada más que eso”, y que su vínculo con él sigue de la misma manera. Es decir que se mantiene, al menos por ahora, en una tensa calma.