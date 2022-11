Rodrigo García: “Los hombres también han sido víctimas de la masculinidad tóxica”

Raymond & Ray fue escrita y dirigida por Rodrigo García y está protagonizada por Ethan Hawke y Ewan ­McGregor. Ya está disponible en Apple TV+ y narra la vida de dos medios hermanos que vivieron a la sombra de un padre terrible.

—¿Cómo es volver al cine?

—Me gusta volver al cine, principalmente en donde escribí yo mismo el guion. Me encanta hacer pilotos, películas escritas por otros, pero es un placer cuando puedo dirigir y escribir el guión, porque acá puedo desarrollar mi propia obsesión, mi propia pasión.

—¿Eso es lo que extrañabas? ¿Ser el autor?

—Sí, aunque no siempre eres totalmente el autor; sí del inicio y tienes impacto, pero también tienes la colaboración con los actores, el fotógrafo. El proyecto es personal, pero tienes que lograr que los otros también lo encuentren personal: es una curiosidad de la película, que puede ser personal para todos los que la están haciendo.

— Te reencontraste con Ewan McGregor...

—Trabajar con Ewan es fácil porque es muy profesional, tiene muy buen humor. Tiene muchos años siendo estrella de cine, 30 años, pero no ha perdido nada de su amor por el trabajo y el entusiasmo, así que es muy fácil y siempre estoy dispuesto a trabajar con él.

—Vos fuiste uno de los pocos realizadores que pusieron en el centro a la mujer…

—Durante mucho tiempo hice películas con personajes femeninos, no solo porque me gustaban y me interesaba el mundo de esas mujeres (porque para mí nunca fueron sobre la mujer, la femineidad o el fenómeno sobre la vida de las mujeres), sino porque siempre eran sobre temas que me interesaban y usaba personajes femeninos porque los escribía mejor. Pero con el tiempo creo que ha mejorado mi capacidad para escribir hombres, entonces me he interesado más. No sé si es por la edad o porque las cosas se vuelven más personales que el interés por los hombres ha crecido, pero sobre todo es por mi capacidad de escribir sobre los hombres lo que ha mejorado.

—El cine generalmente ha reflejado el abuso hacia las mujeres y no a los hombres. ¿Cómo fue cambiar la perspectiva?

—El abuso intrafamiliar siempre se lo ha mostrado desde el lugar de la mujer, porque son víctimas de eso, pero los hombres también han sido víctimas de la masculinidad tóxica, criando niños con presiones y expectativas machistas. En el caso de Raymond y Ray, ellos han pagado mucho las frustraciones de su padre, que fue malcriado por su propio padre, con recelo y resentimiento hacia los niños; por supuesto las mujeres son víctimas de los hombres, violencias que se expresan sexualmente, pero creo que hay muchos hombres con traumas de crianza.

—¿Sentís diferencias o trabajás de otra manera al realizar una película para plataforma o para cine?

—No creo que sea un género diferente, la filmamos como cualquier largometraje, de hecho se verá en algunos cines. Creo que hay muchas películas que se ruedan con primeros planos, como lo hacía Bergman, y se veía en los cines; yo la filmé como una película. Además creo que el público que ve series de televisión está ya muy acostumbrado a que las series sean un espectáculo, el hecho de que Game of thrones esté en la pequeña pantalla no impidió que se la filmara como un gran espectáculo cinematográfico, creo que depende de cada proyecto y no de la plataforma; para mí, por lo menos.

—¿Qué actores y directores te han influido?

—Durante los primeros años que me preguntaban esto tenía una lista muy aburrida, pero la verdad es que nadie me ha influenciado más que mis padres, mis hijas, mi esposa y mi hermano. Las relaciones interpersonales, mi vida familiar, lo que veo en mis amigos de sus vidas familiares, el mundo real de las relaciones interpersonales me influye más que los otros autores y directores que admiro mucho; creo que es la vida propia lo que más me influye.

—¿Con qué te gustaría que se conecte la gente al ver la película?

—Yo siempre quiero que tengan algo real y original mis películas, así que me gustaría que se conecten con la vida y los sentimientos de los personajes de una forma genuina.