Rodrigo Romero: “Me resta cumplir muchos sueños”

Tras presentarse en un casting cinematográfico, Rodrigo Romero no sabía que su vida cambiaría para siempre. En él hizo lo que sabía: cantar y hacer algunas pruebas de cámara demostrando su parecido físico con el artista central del proyecto. Así fue como quedó seleccionado para interpretar a Rodrigo, “el Potro cordobés”, en una biopic dirigida por Lorena Muñoz y cuyo elenco terminaba de completarse con Florencia Peña y Jimena Barón, entre otros. Así, este artista ganó fama y popularidad, recorriendo diversos espacios televisivos debido a su performance, para luego debutar como cantante profesional hasta nuestros días.

Durante una entrevista con este multimedio, el intérprete recorrió su intenso camino, presentó el nuevo material que está promocionando y reveló cuáles serán los proyectos venideros.

—Incursionaste en la profesión artística por la puerta grande al trabajar en la película sobre el Potro Rodrigo, luego comenzaste de forma oficial a trabajar como cantante y ahora lanzás unas producciones nuevas. ¿Qué podés contarnos al respecto del recorrido realizado?

— Luego de la película, lo que hice fue entender primero para dónde quería ir y terminé inclinando la balanza para el lado de la música. Asimismo esto vino de la mano con mis primeras canciones propias y de las distintas fusiones musicales y personajes que quiero proponer. Sucede que me encendió el escenario y, a su vez, tengo mucho para contar en los temas con mi propio ritmo.

—Ahora, ¿cuáles son los materiales que estás estrenando y promocionando?

— Estamos presentando el corte de mi primer disco propio con una canción titulada Cuartetazo y amigos. Vale mencionar que justamente ese va a ser el nombre de este disco.

—Por otra parte, estás pisando fuerte y logrando una vigencia en la escena, que no es poca cosa. ¿Qué otros retos o desafíos continúan sin cumplir?

—Me resta cumplir muchos sueños. En relación a la profesión, quiero ganarme un lugar en la movida tropical para así poder vivir al 100% de esto que tanto amo. Por otra parte, están los personales. Sucede que quiero tener el suficiente tiempo en la tierra para ver cómo también mis hijos cumplen los suyos. Quisiera ayudarlos y guiarlos.

—El disparador de tu carrera fue tu participación en la biopic del Potro. ¿Pensás en Rodrigo Bueno mientras transitás este recorrido en el canto y la movida tropical?

—A veces, cuando estoy en algunos shows, padezco una suerte de nerviosismo ante la multitud. Allí, lo que hago es encender un cigarrillo, lo dejo parado en algún rincón, y si también hay una cerveza, mucho mejor. Esto es una clara ofrenda para él. Sucede que le pido que me conceda la tranquilidad y me regale un poco de magia.

—¿De qué manera vivís estos momentos de shows, lanzamientos y tanta vorágine profesional? ¿Qué sensaciones afloran desde la intimidad?

— Creo que, hoy por hoy, voy a fondo y pruebo distintos estilos fusionando todo lo que me gusta. Es decir, tomo un poco de acá y otro de allá, voy mezclando, pruebo y disfruto mucho el camino del artista.Vale mencionar que no tengo apuro para ser el numero 1, ni de tener reconocimiento masivo. “No voy desesperado tras la mariposa, sigo embelleciendo el jardín”.

—¿En qué otros proyectos estás inmerso?

— Después de este lanzamiento ya tenemos propuestas para algunas fechas, consultas para eventos privados y, por supuesto, vamos a estar lanzando nuevas canciones que están grabadas.

—¿Y tu costado como actor quedó relegado o sacás a relucir las dotes de intérprete para otras aristas?

—Por ahora no tengo propuestas para actuar. Vengo haciendo algunos castings. Mientras espero a que llegue de nuevo la oportunidad, voy armando nuevos personajes para lo que son mis videoclips, en donde interpreto a un trapero, un cuartetero, hasta un tanguero. O se me puede ver interpretando a una mujer, como sucede en el videoclip de mi penúltimo tema, El que no te ama, soy yo.

— ¿Cómo está tu corazón?

— ¿Mi corazón? Mi corazón está en un cumpleaños. Es decir, está feliz, permanece enamorado, se siente bendecido y afortunado por las cosas bellas que le toca sentir, como también por la cantidad de personas que tiene para amar.