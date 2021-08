María Fernanda Callejón: “Me costaba ponerme en la piel del personaje”

Todos tenemos un muerto en el placard o un hijo en el closet es la nueva película de Nicolás Teté (Ónix), con Facundo Gambandé, y en donde María Fernanda Callejón compone a Clara, madre del protagonista. Con ella habló Diario Hoy para conocer detalles de su personaje.

—¿Es la primera madre que hacés en cine?

—En pantalla grande sí. Había hecho de mamá de Nico Riera por primera vez en Dulce amor.

—Por momentos amamos a Clara, tu personaje, y en otros la odiamos. ¿Fue complicado componer esas dos facetas que tiene?

—Me parece que en eso está el punto, porque la mayoría de las madres que transitan esto, si bien estamos muy avanzados, con leyes, socialmente es más de la boca para afuera; y muchas madres actúan así. Hay muchas historias gays contadas, pero esta película lo hace desde la familia, el lugar menos hostil, pero no por eso deja de ser el más complicado, que tiene que ver con la aceptación de la familia. Me costó componer a Clara, porque, si bien soy open mind, aún me cuesta hablar de la diversidad; y esto no debería estar subrayado, pero hay que hablar, deconstruir mucho, y me costaba en mi línea de pensamiento ponerme en la piel del personaje. Yo siempre me pongo allí, en el alma, sin juzgar, y tenía que contar muy bien a esta madre y no tengo que ver con su línea de pensamiento.