Romance, cómics y nostalgia para ver en casa

BRIDGERTON

Con más de 68 millones de vistas alrededor de todo el mundo, este drama de época, clásico, combina, en dosis justas, romance, sexo y pasión. Adaptación de la serie de libros de Julia Quinn, que ya había capturado la atención de fanáticos de la literatura. Narrada por la célebre Julie Andrews. Sólo ocho capítulos. Netflix

MUPPETS AHORA

Adaptada a los tiempos que corren, los muñecos preferidos por todos vuelven a la televisión. Ahora en el programa veremos cómo Scooter se apura a entregar a tiempo la nueva serie de internet de los Muppets. Debe subirla ya mismo y tendrá que sortear todos los obstáculos, distracciones y complicaciones que le presentan los demás integrantes de los Muppets junto a invitados. 22/01. Disney+

MARVEL 616

Imaginar el impacto de los cómics para algunos puede ser una tarea difícil. Esta nueva propuesta analiza cómo, en diferentes ámbitos, los mismos han logrado transformar la vida de personas comunes, que, enfundadas por ejemplo en un traje de héroe para una convención, pueden encontrarle sentido a su vida más allá del entretenimiento. Apasionante serie documental para ver completo el fenómeno. 29/01. Disney+.

WANDAVISION

Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany) son una pareja que empieza a sospechar de la realidad. Dirigida por Matt Shakman y escrita por Jac Schaeffer, la serie cuenta con música de Christophe Beck, Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez. 15-01. Disney+.

ULTIMATE TAG



Presentada por superestrellas de la NFL Derek, J.J. y T.J. Watt, llega la competencia física basada en un clásico y conocido juego de persecución en donde los concursantes deberán luchar en una intensa carrera, demostrando una extraordinaria velocidad, habilidad, estrategia y resistencia. 09/01. 20.30. FX.

PUNKY BREWSTER



Finalmente será el 25 de febrero el estreno en Estados Unidos del revival de la serie de los años ochenta con su protagonista retomando el emblemático personaje, favorito de los niños hace tiempo. Peacock, apostó a este show, en el que Punky, una madre soltera, afrontará la crianza de su hija, en solitario.

Un programa para comprender cambios necesarios

Katie Couric viaja por Estados Unidos para encontrarse con científicos, cirujanos y especialistas con el objetivo de responder interrogantes sobre la identidad de género. Habla con gente común que siente que su cuerpo y su vida están a la vanguardia de un mundo que cambia con rapidez. El documental de Disney+ examina el rol de la ciencia y la cultura, arrojando luz sobre las innumerables historias de lucha, comprensión, ignorancia y amor.

Llega el apasionante final de The 100

El próximo jueves 14 de enero a la medianoche la señal Warner Channel emitirá el final de una de las series preferidas por la audiencia, The 100. En la historia, y bajo la premisa de buscar indicios de vida en un planeta devastado hace 97 años en una destrucción nuclear, cien jóvenes prisioneros fueron enviados a una Tierra en la que aún no nacieron, pero cuya habitabilidad era clave para los cerca de 400 sobrevivientes instalados en su órbita en distintas arcas que permitieron la subsistencia de la humanidad hasta ese momento. Tras siete temporadas, el viaje de Clarke y sus compañeros llegará a su fin, y los seguidores están de parabienes, porque en muchas oportunidades este tipo de programas ve inconcluso el camino de sus protagonistas por el bajo encendido de las temporadas, algo que no sucedió con The 100.