Rosa de lejos: una novela feminista en tiempos no contemporáneos

Leonor Benedetto se encontró entre sus manos con una propuesta para prestar sus dotes artísticos en el rol protagónico del personaje Rosa, una mujer muy especial que comenzará a tener vida a partir del guión escrito, producido y dirigido por María Herminia Avellaneda.

Respecto del trabajo junto a la directora, Benedetto distinguió en una entrevista a un medio gráfico de alcance nacional: “Rosa de lejos era una especie de enajenación donde el tiempo se convertía en algo parecido a la película Tiempos modernos, de Charles Chaplin. Ni siquiera podía cuestionar nada: me levantaba, me vestía, me maquillaba, grababa con el furioso rigor de María Herminia, que siempre agradecí, y mucho más a medida que pasó el tiempo y todo se volvió más laxo y los actores cambian la letra o no se la acuerdan y todo da igual. El arte es disciplina y rigor”.

“Jamás respiré ese éxito mientras duraron las grabaciones: entraba al canal de noche y salía de noche. Y miraba con estupor todo lo que vino después, porque no lo atribuía exactamente a Rosa. Se me produjo una escisión”, continúa.

En este rol principal da cuenta de una mujer que no sabe leer ni escribir, proviene de un contexto injusto, con bajos recursos que se inserta en un medio aún más cruel pero su determinación logrará que se convierta en otra persona más empoderada y rica. Vale mencionar que tuvo 60 puntos de rating, fue transmitida por el viejo canal estatal llamado ATC y sus inicios fueron en blanco y negro. Sin embargo, gracias a la tecnología y las mejoras, a los tres meses de su estreno pudo ser vista a color. El elenco termina de completarse por los galanes del momento tales como Juan Carlos Dual y Pablo Alarcón, que pelearían por el amor de Rosa.

El argumento inicia con la llegada de Rosa desde Santiago del Estero hacia Buenos Aires, donde vivirá en una pensión, trabajando como mucama y querrá mejorar su estatus. Allí se hará muy amiga de otra chica en iguales condiciones, interpretada por Betiana Blum, que la ayudará a salir a flote. Si bien inicia un romance con un maestro de escuela, se termina rápido porque su atención quedará atrapada en otro hombre que estudia medicina. Comienzan una relación, pero ella queda embarazada y sola.

Luego de proponerse salir adelante, se forma como modista, se instala en la alta sociedad como una diseñadora excelsa y cría a su primogénito. Allí su ex intenta acercarse pero será rechazado.

Durante seis días a la semana, los actores debían trabajar desde la mañana hasta la noche y estudiar la letra para el día siguiente. La novela estuvo en el aire por unos cuantos meses, ese año fue un éxito pero no se editó en una temporada más. Por el contrario, quisieron no estirar lo que fue un logro consagrado dentro de la pantalla chica en la Argentina.