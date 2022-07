Flor Peña se reencontró en vivo con su primer amor

Durante su visita al programa de Georgina Barbarossa, la actriz y conductora Florencia Peña empezó a contestar un ping-pong de preguntas y reveló cómo fue su primer beso: “Mi primer beso fue con un actor de Clave de sol que le decían El Pollo y me acompañó a tomar el colectivo. Cuando vino el 60 me tiró un chupón y yo dije: Listo, estoy de novia. Al otro día ni me saludó y yo dije: ¿Qué? Me rompió el corazón”.

Lo que no se imaginaba era que aquel primer amor, Jorge Pollini, la estaba escuchando en vivo vía Zoom. Flor, visiblemente sorprendida, lo saludó y le pidió una explicación. “Lo que pasa es que era chiquita, pero yo sigo soltero, vengo por la revancha”, dijo el médico de 50 años que vive en La Plata.

“¿Nunca te casaste?”, le preguntó Peña. Y ante la respuesta negativa del hombre, que tampoco tuvo hijos, la actriz dijo en tono de broma: “Puede ser que lo haya marcado mucho mi beso. Te invito a mi casamiento. ¿Sos del poliamor?”. “Por supuesto, por eso sigo soltero”, retrucó el exactor, a lo que Barbarossa acotó: “Pará, dejámelo para mí. Bueno, podemos compartir, total no soy tan celosa”, dado que la conductora también está sola.