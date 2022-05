Salieron a la luz nuevos chats entre Facundo Arana y Romina Gaetani

Romina Gaetani y Facundo Arana compartieron Noche y día, la tira que se emitió por El Trece y, según contó Gaetani, hubo episodios con actitudes violentas y agresiones verbales. Desde que la actriz reveló lo sucedido en el living de LAM (América), la polémica se acrecienta a pasos agigantados. Ahora, el actor anunció que recurrirá a la Justicia y será patrocinado por el estudio de Fernando Burlando. En ese mismo marco, Yanina Latorre mostró en el aire de LAM una serie de mensajes que el actor le mandó para que hiciera públicos y dan cuenta de la relación que tuvieron hasta hace un tiempo. Los mensajes datan de abril de 2019, cuando la mujer estaba lanzando su canción De una pasión.

“Vas a ganar todos los premios del mundo. Sos de otro nivel, Romi, preciosa. Solo sabé que lo que te decía del suicidio era chiste. Quedate en la Tierra volando fuerte como hacés. La canción es un fuego y tu interpretación, todos los fuegos juntos. ¡Me encantó!”, le escribió Arana a Gaetani.

La actriz le contestó a través de un audio: “Hola Cachirulo, hablo porque si no, tardo un huevo en escribir. Lo presenté en YouTube para subirlo a las redes. Gracias, es hermoso lo que me pusiste. Te quiero. Dale, veámonos. Yo estoy tranca la semana que viene”.

En ese contexto, él le consultó si podía subir el material a sus redes sociales y compartirlo con los medios para promocionarlo. “Me quedo con la felicidad de ver que hiciste lo que dijiste que harías. ¡Y viviste! No es chiste. Mandame el video que lo subo a mi Instagram. Estoy orgulloso. Estoy contento, Romi. ¡Quedó increíble”, le escribió él. Arana, entonces, subió el video en su cuenta de Instagram y escribió un texto para acompañarlo, que decía: “Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio arte. Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva… No podía creer la intensidad, que parecía que iba a terminar con tantos iluminados que no pueden convivir con aquello que no pueden manejar realmente. De verdad era mucho. Pensé que se iba a morir. Que se iba a lastimar. Que su cuerpo no iba a aguantar. Como Janis (Joplin) o Amy (Winehouse). Ni menos ni más. Pero de acá...”, expresó. En aquel momento, sus palabras dieron que hablar.

Además, agregó: “No creo que le guste lo que escribo, pero yo vi todo eso. Se lo dije a ella en la cara. Pasó por el infierno. Y ahora vuela libre, pero se quedó por acá. Felicidades Punga. El mundo te queda chico... Pero te quedaste”.

Romina Gaetani respondió con una foto de su cara y un corazón. Yanina Latorre, dijo: “Él entendió que esa foto era algo que él entendió como qué bueno, qué lindo, le puso un corazón y le dijo me dio mucha felicidad, estoy realmente contento, como un guiño”.

También contó cómo terminó la conversación en ese momento: “Romina le dice chau me voy, bancame un cacho que estoy todavía escuchando mensajes y después te llamo. Ahí quedó, pero él entendió que ella había leído su posteo”, dijo.

Por su parte, Pía Shaw reveló que eso no fue así. “En el medio de la vorágine ella no lo leyó”, remarcó.