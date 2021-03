Santiago Fernández: “El folclore es nuestra tradición”

Furioso e inquieto, Santiago Fernández siempre estuvo relacionado a la música y ahora puso manos a la obra para producir La vanguardia de mi infancia. Se trata de un álbum que se las trae, y contiene 10 canciones reversionadas y de su autoría.



Con respecto al proyecto, el también cantante de Delirio, la banda de rock and roll fundada en La Plata, aseguró: “Fue un esfuerzo enorme. Desde principios de la pandemia ya veníamos pensando en concretar este trabajo y durante la cuarentena encontré el espacio para hacerlo. Nada fue fácil, tuve que laburar de almacenero para grabar este disco. Es mi realidad, tuvimos que hacer mucho esfuerzo, si no, no podía. Tuve que generar otro ingreso para poder grabarlo”.



Asimismo, reflexionó sobre los modos de producción y la música popular de nuestras tierras: “Si bien yo vengo del palo del rock, estamos tratando de salvar nuestras raíces. El folclore es nuestra tradición, esto es lo que nos representa, tenemos que darle un poquito más de bola. No conozco a un pibe que no tenga la cabeza abierta para escucharlo”.



Por último, presentó la función que dará el 19 de marzo, a las 21, en El Teatro Bar, calle 43 entre 7 y 8.