Scott Eastwood y Clark Backo revelan detalles de su comedia romántica

Desde ayer, y disponible exclusivamente en Amazon Prime Video, se puede ver la divertidísima película Amazon Original I Want You Back, protagonizada por Charlie Day, Jenny Slate, Scott Eastwood, Clark Backo y Gina Rodríguez, entre otros. La misma sigue la historia de Peter (Day) y Emma (Slate), dos completos extraños con algo en común: ambos fueron abandonados inesperadamente por sus respectivas parejas, Anne (Rodriguez) y Noah (Eastwood), el mismo fin de semana.

Diario Hoy, en exclusiva para la Argentina, dialogó con Eastwood, hijo de la leyenda cinematográfica de Hollywood, y con Backo, que en la ficción encarna a su nueva pareja, para saber más de esta disruptiva y original comedia que romperá esquemas y tabúes.

I Want You Back es una de las grandes apuestas de Amazon Prime Video para posicionarse como creadora de contenidos originales, y en esta comedia, donde dos “abandonados” se conocen, hay algo de eso que decía el refrán “desgracia compartida, menos sentida”. Pero, gracias al ácido guión, y la injerencia de Day y Slate, esa compasión original entre ambos se convierte en una misión cuando ven en las redes sociales que sus ex felizmente se muestran con nuevos romances. Aterrorizados porque en sus treintas han perdido su oportunidad de ser felices para siempre, y horrorizados ante la idea de tener que empezar de nuevo, Peter y Emma traman un plan desesperado para recuperar al amor de su vida, descabellado, pero tal vez certero.

Con algunas claras referencias a nuestra Un novio para mi mujer, en la que el personaje encarnado por Adrián Suar se desesperaba para reconquistar a su mujer, encarnada por Valeria Bertucelli, a partir de contratar a una persona que la coquetearía durante un tiempo, la principal diferencia de este juego de trampas y mentiras radica en la acidez de Day y Slate, dos comediantes de la llamada “nueva comedia americana”, en la que valen todos los mecanismos y temas para atrapar al espectador, pero así y todo, no rechaza las leyes del género.

—La película tiene un estilo de comedias románticas a la vieja usanza, de confusiones, de amores y desamores, ¿ustedes sintieron también eso cuando leyeron el guión?

—Scott Eastwood: Sí, claro.

—Clark Backo: Sí, absolutamente, creo que la película atraviesa y trae el espíritu de las clásicas y viejas comedias románticas, las que amamos. Pero a la vez creo que es contemporánea, nueva, fresca, con mucha, mucha diversión, y tan vigente con los temas y cosas que atravesamos hoy en día.

—¿Qué fue lo que los atrajo más para estar en el proyecto?

—CB: Lo que te mencionaba antes sobre cómo pone al día las clásicas comedias románticas, por supuesto el guión, el casting.

—SE: Pero eso lo dice por mí.

—CB: Claro, solo por Scott.

—SE: No es gran asunto eh, sabés.

—SB: Y Jason Olson, además de Scott.

—¿Qué es lo que más disfrutaron al encarnar a Noha y Ginni?

—SE: ¿Qué cómo me siento al interpretar a Noha y Ginni? ¿A ambos? Creo que estar en el medio de los protagonistas.

-CB: Eso fue muy divertido.

-SE: Creo que fue divertido, pero además, enamorarte de mí.

-CB: Sí, eso fue una parte muy dura del trabajo.

—SE: Soy un gran narcisista.

—Por las respuestas que dan, y lo que se ve en la pantalla, imagino que el rodaje debe haber sido muy divertido. ¿Cómo eran las jornadas en el set? ¿Se contenían las risas mientras no actuaban en la escena?

—SE: Fue muy difícil, especialmente en las escenas con Charlie y Jenny, me quebré varias veces filmando, pero ellos también, ojo.

—CB: Hubo mucha diversión.

—Es una película que habla sobre el amor y el desesperado intento por recuperar una pareja, ¿qué cosas hicieron ustedes por amor, como los protagonistas? ¿Llegaron al extremo de Emma y Peter?

—SE: Claro que sí, ¿por qué no? Las cosas pasan y tenés que conseguir lo que querés.

—CB: Totalmente.

—SE: Si querés recuperar a alguien, hazlo, como sea.

—CB: Pero solo si estás seguro en hacerlo.

—SE: Tenés que hacer lo que sentís.

—¿Con qué les gustaría que se conecten a la hora de ver la película?

—CB: Que no tiene que haber villanos en cada historia, solos son humanos haciendo lo mejor para encontrar el amor, y al final aparece, y no responde solo a las elecciones que hacemos o si nos eligen, porque el amor es complicado.

—¿Expectativas por el estreno global de la película? ¿Es la primera vez que viven una presentación mundial de un proyecto? ¿Qué se estrene online tiene alguna diferencia de otros lanzamientos que tuvieron?

—SE: Creo que Amazon está haciendo un trabajo de promoción mundial increíble que te hace sentir como en una gran película, de la misma manera que se hace este trabajo en las salas. Además creo que es lo mismo, salas o streaming.

—CB: Esto se acentuó durante la pandemia, especialmente, y pudimos continuar disfrutando del cine con la seguridad de estar en nuestras casas o las de nuestros amigos.