Asaltaron a Alejandro Pucheta: “Nos apuntaron con un arma en la cabeza”

En las últimas horas, Alejandro Pucheta, el padre de Barbie Vélez, fue víctima de un violento asalto junto con su hermano y su sobrino mientras trabajaban en su negocio de quiniela, ubicado en la zona de Quilmes Oeste.

“Por estas cosas me iría de este país de mierda”, escribió el productor artístico en su cuenta de Instagram, junto con la imagen en la que un chico le apunta con una pistola. “Un pibe que no debe tener más de 15 años te roba como si nada”, agregó el ex marido de Nazarena Vélez. “Gracias a todas las personas que me escribieron y que se preocuparon. Mi familia y yo estamos bien”, sostuvo.

Su hija, Barbie Vélez, también compartió la noticia en las historias de su Instagram junto con el video que quedó registrado en las cámaras de seguridad del local. “Hoy, mientras mi tío y mi papá estaban trabajando. Sin palabras”, escribió la actriz.

“¡Están bien! ¡Gracias por la preocupación! ¡Pero realmente me invade la angustia e impotencia al ver cómo con tanta impunidad juegan con las vidas de nuestros seres amigos! (siendo hoy una de las tantas veces) ¿Quién se hace cargo? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que ‘agradecer’ que no los hayan matado como si fuera algo normal?”, agregó.