Se agranda la familia

Formada como actriz, Luisana Lopilato triunfó gracias al talento y a los protagónicos en las comedias juveniles de Cris Morena y construyó una fama internacional. Cuando rozaba el final de sus 20 años, conoció a Michael Bublé, el cantante canadiense. Así tras un breve noviazgo, pasaron por el altar y se instalaron en el exterior. Luego fundaron una familia numerosa con la llegada de Noah, Elías y Vida.

Mientras el hombre se dedica a su carrera profesional, la mujer es ama de casa y suele aceptar pequeños roles en determinados proyectos que también le permiten regresar a su tierra natal por períodos breves.

En el presente, la pareja se animó a protagonizar el video clip del último lanzamiento musical titulado I’ll never not love you. En esta entrega se los ve muy acaramelados y sonrientes. Además, entre las postales de la producción audiovisual, la mujer está mostrando una incipiente pancita mientras que sus herederos la acarician. Este gesto despertó los rumores de un posible embarazo y esta información fue confirmada por la mismísima intérprete que publicó una fotografía en sus redes sociales y escribió a modo de epígrafe: “¡Ups, lo hicimos de nuevo! ¡[email protected] en camino!”.

Vale mencionar que Luisana se abocará tan solo a la crianza de sus hijos y dejó los proyectos que tenía en la agenda, como lo eran una película y la función teatral del clásico Casados con hijos.