Se confirma el nuevo amor de Camila Homs

Mucho se dijo durante las últimas semanas sobre el “supuesto” nuevo novio de la modelo Camila Homs. Ya confirmada su presencia en el Bailando —luego de un sinfín de idas y venidas que indicaban primero que sí y luego que no—, ahora parece ser que hay otra confirmación alrededor de la ex de Rodrigo De Paul. Ocurre que desde hace semanas se rumorea que ella está iniciando un romance con el jugador de fútbol de Estudiantes de La Plata, José “El Principito” Sosa. En un primer momento circularon fotos que los mostraban a ambos muy juntos y mimosos en la noche porteña, en un reconocido boliche de Puerto Madero. Luego de eso, ella no dijo nada y hasta desmintió cualquier insinuación de romance. Pero ahora, abordada por algunos móviles de televisión, llegó la tan mentada y esperada confirmación. Allí expresó: “Estoy muy bien acompañada, nos estamos conociendo”, aseguró entre risas cómplices aunque no dio más detalles. Y también se refirió al vínculo con el padre de sus hijos: “Está todo muy bien, todo tranquilo. Por el momento no viajo (a Europa), pero está todo bien”.

Por si fuera poco, luego en las redes se viralizó una foto que le tomó una amiga de Camila, mientras esta merendaba con una de sus hijas. Allí, de fondo, se veía muy claro que el televisor estaba puesto en el partido que estaba disputando el equipo de Estudiantes. Hay imágenes que valen más que mil palabras.