Se incendió la mansión de Beyoncé

La cantante es dueña de una propiedad que estaba valuada en tres millones de dólares y en las últimas horas sufrió un siniestro, por lo que solo han quedado los cimientos. Se trata de una construcción que data desde 1927 y que en sus inicios era una iglesia prebisteriana con más de 5.000 metros cuadrados, que luego albergó a una compañía de ballet y también funcionó como un teatro.

Tras volverse una casa particular donde Beyoncé invirtió gran parte de su fortuna, se convirtió en un ícono para las revistas de decoración y arquitectura. Sin embargo, como no todo lo que brilla es oro, la vivienda sufrió un incendio de gran magnitud que logró ser sofocado recién tres horas después de su inicio debido a la inmensidad del siniestro. Es por ello que 22 personas que trabajan en los Bomberos voluntarios pudieron combatir el fuego. Al respecto, uno de los oficiales presentes advirtió: “Si no llegaron allí cuando lo hicieron, podría haber sido mucho peor. Es una casa histórica. Afortunadamente no hubo heridos ni evacuaciones alrededor”.

La propiedad es administrada es por la mamá de la joven y hasta el momento no se expresaron al respecto.