Se separaron Esteban Lamothe y Katia Szechtman

Esteban Lamothe confirmó el fin de su relación de cuatro años con Katia Szechtman en dialogo con Mitre Live. “Estamos separados con Katia, estoy separado y te doy la primicia no tengo mucho más para decir. La relación con ella fue muy buena, me dejó un montón de cosas, empezó con bastante perfil bajo y la mantuvimos así todo lo que pudimos”, afirmó el actor de la 1-5/18 y añadió: “Me parece que este desarme de la relación va a ser igual. No voy a dar ningún detalle de nada. Nos separamos con amor y con dolor. De común acuerdo. Con mucho dolor intentamos salvar la pareja pero no pudimos. Y eso es muy triste”.

Además aseguró que la ruptura no se debe a los rumores que circulaban y dijo: “Lo que nos pasó no vendería ni una revista, fue hace un par de semanas, pero a veces estás en un proceso, son largas, tristes y te preguntan y no podes transmitirlo en vivo. Ella es actriz, directora de cine pero no está acostumbrada a que la encaren y no hay nada para contar, no es que ella o yo estamos con alguien famoso”. Para finalizar manifestó: “Es un momento de tristeza y estamos digiriendo eso”.