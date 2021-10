“El proceso de la película fue particular porque tiene que ver con mi historia personal”

ajo la dirección de Valeria Selinger y fundada en la obra La casa de los conejos cuya autoría pertenece a Laura Alcoba, la actriz Mora Iramain García dio sus primeros pasos en el séptimo arte con un rol protagónico donde pudo desplegar su enorme y joven talento. Además, compartió los días del rodaje junto a un gran elenco compuesto por Darío Grandinetti, Guadalupe Docampo, Paula Brasca, Miguel Ángel Solá, Federico Liss, Patricio Aramburu, Nahuel Viale, Silvina Bosco, Ágatha Fresco, Santiago Lozano, Verónica Schneck, Luis Longhi y Adrián Silver.

Durante una entrevista íntima con este multimedio, la joven intérprete reveló cuáles fueron las fortalezas en esta experiencia y precisó cómo continuarán las propuestas para el futuro.

—¿Bajo qué condiciones te llega la propuesta para este rol en la película?

—Sucedió que una amiga de mi mamá supo de la realización del casting para la cinta que se llevaría a cabo en La Plata y me contó sobre esta posibilidad. Además consideró que era una buena propuesta para que la hiciera. Así que mi mamá me contó sobre la chance y fui al casting. Estaba un poco nerviosa, pero tampoco tenía muchas expectativas que me eligiera, lo hice más que todo por diversión.

—¿Qué podés contarnos sobre tu interpretación en esta obra? ¿Qué herramientas utilizaste para su construcción?

—Me cuesta mucho no spoilear ni hacer adelantos. Para esta oportunidad, interpreté a Laura que, a su vez, es la autora del libro La casa de los conejos. Se trata de su historia, es una niña muy reservada, callada, que vive en plena dictadura y tiene que tener mucho cuidado. Además, no puede ir al colegio, ni tampoco salir de su hogar. Sin embargo, si así lo hiciera, debería tener muchísimo cuidado y tampoco puede decir su nombre real. También debe prestar especial atención hacia la información que brinda sobre aquellas personas que circulan en su núcleo íntimo, como también de aquellas que suelen visitar su casa. A pesar de todo ello, intenta divertirse, busca el costado amable a un contexto que no lo es para nada.

Al momento que fui elegida luego del casting, comencé a leer el libro, todas las noches, junto a mis papás que me ayudaron. Allí pude ir sabiendo cómo se sentía Laura ante determinadas situaciones. Por otra parte, la directora me dejó el camino muy libre para que pudiera actuar como quisiera y como lo vivía. Creo que quedó contenta con ello porque nunca me corrigió ninguna expresión, porque entendí cómo pensaba Laura.

—¿Cómo se llevaron con los integrantes del elenco?

—Todo fue muy bien. Ellos son mucho más grandes que yo. Nos complementamos muy bien y fueron amorosos conmigo. Actuaron de una manera muy comprensiva, como si fueran mis papás. Todo recuidadoso, y fue lindo trabajar con ellos porque son actores brillantes y aprendí muchas cosas de ellos. La experiencia fue muy buena.

—¿Qué expectativas tenés ante el estreno?

—Espero que gracias a la película se pueda encontrar a Clara Anahí, y así cumplir el sueño de Chicha. Además, quiero que la gente la reciba con el mismo amor que la hicimos. Es una cinta que tiene mucha dedicación, tiempo.

—¿Tenés ganas de continuar en otros ­proyectos?

—Cuando grabé la película, me di cuenta de que me interesa la actuación y quisiera dedicarme a esto. El proceso de la película fue particular porque tiene que ver con mi historia personal. Además, cuando actúo me olvido de las cámaras, la paso muy bien, y me encantaría continuar haciéndolo, perfeccionarme, aprender, entre otros.