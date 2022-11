Selena Gomez reveló que tuvo pensamientos suicidas

Selena Gomez, protagoniza la nueva portada de la revista Rolling Stone.Allí la reconocida artista, concedió una entrevista y afirmó haber pasado por hasta cuatro centros de terapia desde los 20 años y que, contempló el suicido.

"Creo que, cuando llegué a los 20, empecé a sentir que no tenía el control de lo que sentía (...) Pensé que el mundo sería mejor si yo no estaba en él", reveló la estrella de la serie “solo asesinatos en el edificio”.Ademas confesó que sufrió para tratar de desprenderse de su imagen artística (vinculada a la mega industria Disney) y que además le angustiaba la idea de estar soltera a los 25 años de edad.

Luego señaló: “Crecí pensando que estaría casada a los 25. Me destrozó ver que no estaba ni cerca de eso. De hecho, no podía estar más lejos”.Por otra parte, la cantante se sinceró y habló sobre las causas de sus problemas de salud mental y de su infelicidad al no encajar en "grupos impecables de chicas famosas", ya que su "única amiga en la industria" era y es la cantautora Taylor Swift.