Señalan que Gastón Pauls y Mariana Diarco están en pareja

Los rumores son cada vez más fuertes y luego de la acusación de El Dipy, destacan que Gastón Pauls y Mariana Diarco están comenzando un apasionado romance. La periodista Maite Peñoñori fue quien mandó al frente a la conductora durante la emisión de Los ángeles de la mañana.

Mientras Diarco estaba de invitada, pasó un incómodo momento luego de que la movilera la mande al frente: "A mi desde el canal me dijeron que los vieron apretando en varios lugares". A lo que la conductora dijo ofuscada: "¿Apretando en el canal?". Cabe destacar que tanto ella como Pauls, son compañeros en Crónica.

Más allá del rumor, Diarco destacó que no está saliendo con el actor y que solo tienen una relación laboral. "Me lo cruzo una vez por semana", enfatizó. Cabe destacar que en las últimas horas, su expareja, El Dipy, la había criticado en Twitter por este "romance". "No soy de romper las bolas con esto Mariana ¿pero de verdad? ¿Con ese adicto en recuperación (ponele) cerca de mi hijo? No me gusta que mi hijo este cerca de una montaña rusa".