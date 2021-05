Actividades y películas de un festival necesario

Este año, con el eje puesto en la identidad, y bajo el lema “Raíces en movimiento”, hasta el 2 de junio, se podrá disfrutar gratuitamente la edición 19 del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (Ficdh). Además, contará con una plataforma propia para proyectar las películas www.ficdh.imd.org.ar, que estarán disponibles para verlas cuando se disponga. Diario Hoy dialogó con Florencia Santucho, su directora, quien actualmente se encuentra en Italia, para conocer más sobre una de las muchas actividades especiales que habrá. En este caso, la masterclass sobre El cine negro: historia y estética, a cargo de Stefan Vern, que se desa­rrollará este sábado a las 15.

—Sostienen un trabajo de realizadores sobre un cine que entienda a la “negritud” como una problemática. ¿Por qué eligieron a Vern para dar una masterclass sobre el tema?



—Es una búsqueda que estamos realizando, cuando organizando otro evento nos dimos cuenta de que no había muchas ni muchos realizadores afroamericanos en Argentina, ni tampoco en la región. En nuestro archivo teníamos pocas películas realizadas por afrodescendientes. Si bien hablamos mucho sobre la presencia de la mujer en el cine, exigiendo su protagonismo, porque todos sabemos de la cantidad de alumnas en las escuelas de cine, pero que luego terminan los hombres realizando las películas, lo mismo sucede con esta problemática que no está tan visibilizada. Comenzamos a hablar con las propias organizaciones para ver cuáles eran los asuntos a atender, y la invisibilización estructural en cuanto al racismo, era uno, pero también las dificultades para llegar a los espacios de formación para poder mostrar el arte y las obras que realizan, y por supuesto los fondos siguen siendo otra limitación. Así que hicimos esta búsqueda de quién podía contarnos un recorrido de la historia del cine afro, para poder empoderar un protagonismo de quiénes vienen realizando esa lucha personal y profesional para lograr instalarse en un ámbito y un mundo donde no se está dando ese lugar. Fue un proceso fructífero porque no es que lo realizamos desde afuera, sino desde un ámbito de construcción para que haya una autorepresentación de las comunidades afro desde el cine y las artes ofreciendo un espacio para que a futuro puedan producirse más películas afro en Argentina y en la región vinculándose con el cine internacional.

Además de los talleres, durante el festival se podrán ver películas inéditas, y otras que han participado de otras muestras y que reflejan una problemática que, capitalismo mediante, acentúa las diferencias entre clases y etnias. Dentro de la programación, y las Competencias Oficiales, se verán títulos como 200 meters, de Ameen Nayfeh; Amygdalia, de Christina Phoebe; Josep, de Aurel; Los lobos, de Samuel Kishi Leopo; Petite fille, de Sébastien Lifshitz; Rivale, de Marcus Lenz; El ritual del alcaucil, de Ximena González; Érase una vez en Venezuela, de Anabel Rodríguez Ríos; Extase, de Moara Passoni; y Esquirlas, de Natalia Garayalde.

Más estrenos

CRUELLA

Emma Stone se pone en la piel de una de las villanas más icónicas, reinventando su historia a partir de la precisa mirada y narración del realizador Craig Gillespie. Explora las luces y sombras de una mujer que desea con todo su ser triunfar en el mundo de la moda, pero alguien se lo impedirá. En Disney+ y cines habilitados.

EL HOMBRE ROBADO

Comienza la retrospectiva de Matías Piñeiro en la Sala Leopoldo Lugones. El ciclo ­continuará con Todos mienten (3 de junio), Rosalinda (10 de junio), Viola (17 de junio), La princesa de Francia + In the museum (24 de junio) y Hermia & Helena (1 de julio). Las películas se podrán ver en

https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/.