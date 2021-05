Craig Gillespie, la mente tras la película

El director de Cruella, Craig Gillespie, cuenta cómo fue el trabajo para reinventar un ícono animado en una nueva propuesta revolucionaria.

Diario Hoy participó de la conferencia de prensa mundial de presentación del filme para saber más de cómo surgió esta apasionante y entretenida propuesta.

—¿Cuál dirías que fue tu principal objetivo al hacer esta película sobre un personaje que es reconocido en la historia por ser uno de los villanos más malos de todos los tiempos?

—Los villanos son siempre tan divertidos de retratar, porque tenés más licencia para hacer cosas que no son muy apropiadas o empujar los límites, ycrear estos personajes más grandes que la vida. Y era muy importante para mí que esto no fuera blanco o negro. Obviamente, no es un juego de palabras con Cruella. Pero quería que hubiera esta zona gris y poder empatizar con las decisiones que tomaba y las situaciones que ella estaba respondiendo. Y quería hacerlo de una manera que fuera realmente divertida.

—¿Fue complicado encontrar a la niña que haría de Cruella joven?

—Fue bastante formidable tratar de encontrar la versión infantil de Emma Stone. Porque ella es un actriz con tantos matices, y tiene una fuerza y un humor en sus actuaciones todo el tiempo. Así que hicimos una búsqueda bastante exhaustiva y Tipper Seifert-Cleveland realmente tenía ese tipo de agallas que estábamos buscando. Ese tipo de desafío y ese tipo de, ya sabes, convicción a sus creencias. Y eso era realmente crítico para esta niña que crecía en un sistema que no lo permitía en los años 60. Y sólo ese fuego, ya sabes, en sus ojos que era como realmente crítico para encontrar que era capaz de traducirlo a cuando ella crece. Así que estaba encantado con todo lo que ­Tipper trajo a la fiesta.