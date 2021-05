Las confesiones del príncipe Harry

Desde su nacimiento, el príncipe Harry de Inglaterra estuvo expuesto. Aun más cuando su mamá, Lady Di, decidió abandonar el título de la realeza para mantener una vida común y corriente, pero también abocada a las acciones benéficas en relación a la salud.



Con el correr de los años, Harry creció y se convirtió en un adulto con una relación complicada con su familia perteneciente a la monarquía. Siempre distante y con un perfil problemático, el muchacho se enamoró de una actriz llamada Meghan Markle, se casaron y tuvieron un hijo llamado Archie.



Sin embargo, su círculo íntimo no estuvo de acuerdo con este matrimoni. Por esta razón, decidieron renunciar a sus privilegios, se mudaron y ahora se destacan como productores en Estados Unidos.



En este contexto, emprendieron una nueva vida y brindaron una entrevista al programa de interés general conducido por Oprah Winfrey. Allí, Meghan destacó los malos tratos que sufrió en su acceso a la familia real y conto cómo decidió salir del entorno para vivir por fuera junto a su clan, que ahora espera la llegada de su segunda hija.



Ahora, Harry continuó con su discurso explosivo. Volvió a hablar con la periodista más exitosa de Estados Unidos para afirmar que en su adolescencia se abocó al alcohol y a las drogas porque necesitaba paliar el dolor que causó la muerte de su mamá, pero también para transitar el maltrato que sostuvo con los otros integrantes de la monarquía. Esta confesión fue brindada en el marco de la serie documental titulada Lo que no puedes ver de mí.



Entre las afirmaciones, expuso: “Poco a poco me di cuenta de que no estaba bebiendo de lunes a viernes, pero probablemente bebería el equivalente a una semana en un solo día, un viernes o un sábado, por la noche. Y estaba bebiendo, no porque lo disfrutara, sino porque estaba tratando de enmascarar algo”.



Asimismo, anunció que padece ataques de pánico y ansiedad que comenzaron cuando se percató de su perfil mediático: “Cada vez que me subía al automóvil y cada vez que veía una cámara, empezaba a sudar. Sentía como si la temperatura de mi cuerpo fuera dos o tres grados más alta que la de todos los demás en la habitación. Me convencía a mí mismo de que mi rostro estaba rojo brillante y todos podían ver cómo me sentía, pero nadie sabría por qué”.



Tras las dos primeras entregas, el ciclo contará con otros famosos que darán sus testimonios sobre las situaciones adversas que debieron atravesar. Entre ellos, se destacan Lady Gaga, Glenn Close, Zack Williams y la boxeadora Virginia Fuchs.