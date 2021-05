Andrés Ferreyra: “Estoy muy sorprendido y eternamente agradecido”

Apasionado por el arte, Andrés Ferreyra es un cantante que también oficia como chofer de un colectivo en la ciudad de la Plata.



Durante una entrevista íntima con este multimedio, el intérprete reveló los detalles de su carrera como integrante tenor de un proyecto musical y también las vivencias como el cantor que se viralizó en el universo digital.

—En los últimos días, fuiste el protagonista de las noticias por un video que te muestra cantando y se volvió un furor en las redes sociales. ¿Qué podés contarnos al respecto? ¿De qué manera vivís este momento de popularidad?



—La verdad es que estoy muy sorprendido y eternamente agradecido. Esto fue impensado y sucedió cuando una pasajera hizo público que yo cantaba arriba del micro. Si lo pla-neaba seguro que no salía así. Además, me siento muy feliz porque rescato que, con una simple acción quizás le cambié el humor a alguien, le saqué una sonrisa o hice que el viaje de regreso a casa o de ingreso al trabajo sea distinto. Me considero amable con la gente, y soy un convencido que la vida está hecha de pequeños detalles que podemos hacer cada día. Si hiciéramos las cosas con más amor y alegría, cambiarían muchísimo. En estos momentos donde todo es tan complicado, hay esperanzas que con pequeños detalles, podemos hacer mucho, eso lo siento muy importante para mí, más allá de la popularidad del momento.

—Y en ese cotidiano donde buscás cambiarle la rutina a los pasajeros a través de pequeños detalles, ¿cuál es la reacción de la gente? ¿Qué anécdota podés revelarnos?



—En general, los pasajeros suelen hacerme mención y me cuentan que se alegran por el simple hecho de encontrar choferes que le “pongan onda” al viaje. De esta manera, me dicen: Resulta que ahora el chofer también canta, entonces es donde me proponen temas. Por otra parte, algunos me han escrito en las redes sociales, o me lo dicen si me cruzan en los viajes. En general estamos desacostumbrados a ver a la gente trabajar alegre, y es una de las cosas que busco a diario porque me gusta el oficio en el cual me desempeño. También porque mi familia me enseñó a encontrar la alegría y lo bueno en cada cosa que uno hace. De ese furor en internet, luego surgen comentarios muy cómicos, sobre todo en los mensajes porque dicen que me parezco a Luis Suárez, que haga un dúo con David Bisbal y cosas que me divierten mucho.

—Te consideran bajo el mote del “chofer de las baladas”. ¿Qué hay detrás de este artista viral?



—Existe un lado b viral. Además de ejercer el oficio como chófer en la línea Oeste de la ciudad de La Plata, también ejerzo como cantante desde mi adolescencia y más llegado a la adultez me convertí en un bailarín de salsa y bachata. Cuando tenía 15 años, comencé a cantar en un evento que era organizado por ShowMatch, bajo la conducción de Marcelo Tinelli, en una suerte de segmento de talentos y desde entonces no paré nunca más y la música me acompaña. Con el transcurso del tiempo, cuando tenía 18 años, me sumé al grupo vocal Tupac y hace más de una década que soy uno de los tenores del conjunto. Asimismo, paralelamente hacia fines de 2018, lancé oficialmente mi carrera solista de una manera más profesional guiado por mismos managers que guían al grupo así viene dándose un crecimiento en mi carrera y también en la del grupo que ya lleva 50 años de historia.

—Desde el advenimiento de la pandemia de coronavirus, las actividades abocadas al entretenimiento, el espectáculo y la cultura sufrieron un cese temporario. ¿Cómo se puede sobrevivir? ¿Cuáles son las herramientas para permanecer en boga pese a las dificultades?



—Es difícil, pero creo que hoy las redes e internet en general son los aliados por excelencia, es decir, se ha convertido en una herramienta tan valiosa como cortar ticket en una sala para los artistas y está al alcance de nuestra mano. Así como se puede viralizar algo que está mal o un reclamo de justicia, también se visibilizan cosas divertidas, sanas para dar un poco de alegría y esperanza a la gente que lo mire. Para el mundo artístico, hoy es fundamental para hacer llegar tu trabajo o la publicidad de un show, de prensa a través de los medios digitales que dan un alcance más masivo y que va incluso más allá de las fronteras de tu país.

—¿En qué otros proyectos estás inmerso?



—Los tiempos de pandemia han modificado bastante los proyectos en los que veníamos trabajando tanto para mí como así también para el grupo. Varios shows fueron reprogramados sin fecha estable o suspendida porque la sala reservada no pudo sostenerse y bajó su telón definitivamente. Con el Grupo Vocal Tupac estábamos en plena grabación de temas nuevos que serían adelanto del disco aniversario. Respecto de mi carrera solista, en parte me permitió comenzar un trabajo más introspectivo ya que medito hace años, me encuentro con mi equipo en la etapa de preproducción de canciones nuevas, feats y tratando de ese trabajo interior me permita comenzar a componer o ser cada día mejor intérprete. Por el momento, estamos abocados a crecer en redes para públicos nuevos y de esa manera, acompañando la labor de prensa mostrando lo que tengo para ofrecer como artista de pop melódico y ritmos latinos.