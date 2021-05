¡La que faltaba! Alex Rodríguez lanza una línea de maquillaje

Durante cuatro años, JLo y Alex Rodríguez compartieon la vida y los negocios. Tras una serie de infidelidades realizadas por él, la pareja llegó a su fin.



Ahora mientras la cantante volvió a los brazos de Ben Afleck, el deportista continúa haciendo de las suyas y firmó una campaña para lanzar una línea de maquillajes para hombres. Al respecto, afirmó: “Quise crear un producto que resolviera un problema con el que me enfrento todos los días. Me di cuenta que iba de junta en junta y necesitaba algo fácil y rápido que me ayudara a disimular las imperfecciones y los molestos cortes de la rasuradora”.