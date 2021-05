El día que Xuxa entrevistó a Madonna

Sin sus tradicionales “paquitas” ni la nave que la traía del espacio, y con un programa dominical que apostaba a la música, entrevistas y juegos, enfocado a un público adolescente,



Planeta Xuxa, con la conducción de la reina de los bajitos, se posicionaba como uno de los programas preferidos de la televisión brasilera. El envío marcaba el hito de ser el primer show dominical conducido por una mujer, y solo por ese hecho los ratings trepaban cada vez que la blonda aparecía en pantalla, con su charme y belleza indiscutidos, pero también con el carisma intacto y su lograda capacidad para ponerse delante de maratónicos shows.



Corría el año 1998, y la excusa del lanzamiento del exitosísimo disco Ray of light permitiría a Xuxa conocer a una de sus ídolas, nada más ni nada menos que Madonna, quien en plan de marketing recibía a periodistas y personalidades de todo el mundo para hablar de su disco. Así, Xuxa viajó a Miami, donde radicaba por ese entonces Madonna, y tuvieron su encuentro frente a las cámaras, pocos minutos, pero en donde pudieron hablar de varios temas como el amor, el futuro, y claro, del disco.



Al ser consultada por la brasilera sobre el porqué de su acercamiento a la cábala y otras disciplinas espirituales, la artista comentó: “Cuando estaba por tener a mi hija, comencé a preguntarme sobre cuestiones como qué enseñarle a ella, qué era importante para mí, queriendo saber más sobre no sólo religión, sino sobre filosofía y otras espiritualidades, por años realicé un trabajo corporal intenso y cuando tuve a mi hija mi cuerpo no lo aguantó más, y quería hacer algo que me hiciera sentir bien, entonces me sugirieron yoga”. Luego le preguntó si le cantaba a su hija, a lo que Madonna respondió: “Sí, porque ella creció dentro de mí cuando estaba haciendo Evita, así que siempre escuchó música”.



La entrevista fue un furor en la época en la que el programa se emitía, y fue una de las oportunidades en las que la blonda de Brasil pudo acercarse al periodismo, con una entrevista relajada e íntima.