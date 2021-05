Silvia Süller se casará con su novio de 23 años: "Me enamoró su termo"

Silvia Süller, de 63 años, reveló que tiene planes de casamiento con su novio uruguayo Martín Lema, de 23, a quien conoció a través de las redes sociales, ya que el entrevista famosos por Instagram.

Invitada en El Run Run del Espectáculo (Crónica), la mediática contó con lujos de detalles que fue su novio 40 años menor quien le hizo la romántica propuesta: “Nos vamos a casar con Martín después de la pandemia. Yo soy separada y él soltero. Él me propuso casamiento y no tenemos nada que perder, hay que vivir la vida. Yo viajaría a Uruguay, pero va a ser él el que va a venir”.

Además la actriz contó más detalles: “Los padres de él, sus abuelos y hermanos me aman. Estoy en contacto. Él sabe que mi amor fue Soldán, lo saben todos, pero la verdad es que me siento muy bien. Tenemos sexo virtual y estamos esperando conocernos. Me enamoró su termo".

¿Quién es Martín Lema?

Según su perfil de Instagram, Martín Lema estudia periodismo y trabaja en una empresa de logística. Además tiene un canal en YouTube donde despliega sus dotes como gamer y hasta entrevista a varios famosos. En su repertorio figuran Morena Rial, La Chabona, Anamá Ferreira y Rodrigo Noya.