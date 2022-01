Sergio Surraco: “Lo que quiso contar Rodrigo es que todos tenemos una segunda oportunidad”

Mañana llega Yo, traidor, de Rodrigo Fernández Engler, a los cines argentinos, en donde Sergio Surraco encarna a un personaje clave del relato. Con él hablamos para que nos cuente detalles de la propuesta protagonizada por Mariano Martínez, Arturo Puig, Osvaldo Santoro y Mercedes Laborde.

—¿Cómo llegaste a Yo, Traidor?

—Por mi experiencia anterior con él, que de hecho me sirvió también para fortalecer mi impulso de defensa del territorio nacional. Rodrigo me envió el guión de la película y estaba justo cerrando otra, nunca lo leí. Me volvió a llamar, lo leí y me encantó; fuimos a rodar a Estados Unidos. Mi personaje es un poco el que huele lo que hace el personaje de Mariano. Rodar en Estados Unidos fue un placer, hubiera sido más difícil en una ciudad más grande y conocí al verdadero estadounidense, que no es igual al que ves en Nueva York o Miami; es alguien que ayuda mucho a su comunidad para evolucionar y crecer.

—¿Qué te gustó de tu personaje?

—Me parece que lo que quiso contar Rodrigo es que todos tenemos una segunda oportunidad, él cree y confía en eso, aunque algunos no creamos esto. Es un mensaje muy lindo y la película te muestra a los personajes cómo son desde que empieza el relato, pero en definitiva después no sabes qué va a pasar. El personaje de Mariano está muy bien sostenido por las actuaciones de todos; él además está increíble y se muestra de una manera como hasta ahora no lo había hecho. Está la esencia de él como actor, artista, artesano. Se lo tomó muy en serio y me sorprendí mucho con él trabajando; no somos amigos pero pegamos muy buena onda. Arturo, además, es Hannibal Lecter, y los que lo conocemos del teatro sabemos que él es un animal.