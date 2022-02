Shakira cumplió 45 años y Carlos Vives le dedicó una canción

Shakira festejó su cumpleaños número 45 y recibió un regalo muy especial: nada más ni nada menos que una canción escrita e interpretada por Carlos Vives, con quien la colombiana grabó el premiado y muy escuchado dueto La bicicleta.

Ambos artistas iniciaron, luego de esa colaboración, una amistad muy importante que se cristalizó, en esta fecha tan especial para Shakira, en una canción que la emocionó hasta las lágrimas. Además, fue acompañada de un video con imágenes de su país natal, Colombia.

La canción en cuestión se titula Currambera y da una imagen muy precisa de la ciudad que vio nacer a la esposa de Piqué: Barranquilla y sus costumbres, sus paisajes, sus bailes. Algo muy especial, como para emocionarse hasta las lágrimas. Incluso, entre las imágenes del video, se encuentra el padre de la compositora, que recibió el regalo a través de una videollamada.

“¡No! Los corredores de mi colegio, los rincones en los que crecí y soñé, ver a mi papá ahí, ya ahí me mataste, es un homenaje también para él, sobre todo ver a las mujeres de mi tierra realmente me siento tan representada en cada una de ellas, no es que yo las represente, pero ellas también a mí y estoy tan orgullosa de la mujer colombiana, de quienes somos”, dijo Shakira muy emocionada.

Tan es así, que sus hijos también demostraron sus sentimientos al ver este video tan especial. “Compartiendo con Milan y Sasha este regalo que nos has hecho Carlos Vives”, escribió Shakira en sus redes sociales.

En la publicación, se ve que los chicos miran atentos y se emocionan con algunas escenas; sobre todo cuando su abuelo aparece en el clip. “Cuando crezcas te tienes que buscar una novia barranquillera”, le explica la cantautora a su hijo mayor. “Y tú también”, le comparte a Sasha. “Mami me gustó. Me gustó cuando sale mi papito [abuelo]”, mencionaron los niños.

Mensajes con Alejandro Sanz

Quien también se acordó del natalicio de la colombiana fue el músico español Alejandro Sanz, quien también grabó un tema a dúo con Shakira. En su cuenta oficial de Instagram, el español publicó una foto junto a la cumpleañera para desearle unos felices 45 años. En la descripción que acompañaba la imagen, escribió: “Querida Shaki, he rescatado una foto de antes de ayer para felicitarte. Feliz vida amiga mía”.

Lo gracioso es que la foto publicada tiene, como mínimo, cinco años. “¡Gracias Ale querido! ¡Próxima vez que estés por Barcelona ya sabés que romperé la dieta por ti y celebraremos tanta amistad!”, le respondió la homenajeada con alguna indirecta por el largo tiempo que llevan sin verse.