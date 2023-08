Sigue la puja entre Kevin Costner y su ex Christine Baumgartner

Todo parecía encaminarse a que se solucionaran los conflictos y que se diera por terminada, por fin, toda la puja legal entre el actor Kevin Costner y Christine Baumgartner. Eso pasó hace apenas un mes. Pero al parecer hay un nuevo entuerto judicial en camino. Ocurre que la ex del actor presentó un nuevo pedido para que la cuota mensual que estaba estipulada por la manutención de sus hijos sea revisada y se eleve el monto. Christine pidió que el actor sume casi 50 mil dólares a los 129 mil dólares que acordaron por la manutención mensual de sus hijos.

Según se informó en la revista y en el sitio People, en una sesión previa a una de las audiencias estipuladas para esta semana que comienza, la mujer solicitó 175 mil dólares por mes en manutención infantil. Según los documentos que difundió la prensa especializada, allí se establece que “los análisis forenses han determinado que el flujo de efectivo promedio (de Costner) disponible para soporte durante el período de dos años comprendido entre 2021 y 2022 fue de 19.248.467 por año (1.604.039 por mes)”. Por ello es que se establece que “con base en este flujo de efectivo y un tiempo de crianza compartido 50/50, la pauta de manutención infantil, que se presume correcta según la ley de California, es de $175,057 por mes”. Los argumentos que esgrimieron los abogados de la empresaria también se difundieron en dicha publicación. Allí, indican: “Christine presenta esta solicitud para defender estos principios del derecho de familia y garantizar que los tres hijos menores de las partes sigan beneficiándose del estilo de vida que ha sido posible gracias a las sustanciales ganancias y riqueza de Kevin”. Y se agrega: “diversas cuentas y entidades de Costner tenían un total de 17.293.117 de dólares en equivalentes de efectivo al 30 de junio de 2023, lo que le brinda amplios fondos para pagar su manutención y también para pagar los honorarios y costos de los abogados de ambas partes”.

Si tal pedido fuera tomado y aceptado por el tribunal a cargo, el aumento de la cuota deberá hacerse retroactiva al 1° de julio. Vale señalar, además, que durante la semana circularon algunas versiones respecto a que Kevin le habría sido infiel a Christine durante el último tiempo que estuvieron juntos. Pero los propios documentos judiciales que el actor presentó desmienten tal cosa. Es más, en la documentación presentada, los abogados del actor sostienen: “Costner no sabe a ciencia cierta si Christine mantuvo alguna ‘relación romántica extramatrimonial’ antes de la separación y, en caso afirmativo, si gastó parte de su dinero o cargó algún gasto relacionado con su(s) aventura(s) en tarjetas de crédito pagadas por él”. Y se agrega: “Kevin no tiene documentos que respondan a las ‘relaciones románticas extramatrimoniales’ en las que participó, porque no participó en ninguna”.

Además de todo, hay que recordar que hace poco la expareja mantuvo un fuerte foco de conflicto porque ella no quería dejar la casa del actor, tal como estaba estipulado. Finalmente, después de tantas idas y vueltas y varias presentaciones judiciales, eso finalmente ocurrió. Pero este nuevo capítulo judicial parece hacer reflotar el conflicto.