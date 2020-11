Sofía Quirós Ubeda: “La pandemia nos tuvo indecisos sobre cómo estrenar”

La ópera prima de Sofía Quirós, Ceniza negra, que llega hoy a Cine Virtual, de PCI, toma el duelo como elemento organizador. Diario Hoy habló con la realizadora para saber más del proyecto, protagonizado por Smashleen Gutierrez, Humberto Samuels y Hortensia Smith.

—¿Cómo te sentís con este estreno?

—Muy contenta, porque fue una espera larga, se estrenó el año pasado en Cannes y la pandemia nos tuvo indecisos sobre cómo estrenarla. Esta idea de un estreno online simultáneo no fue fácil pero lo queríamos hacer.

—¿Cómo elegiste al resto de los protagonistas?

—El casting fue una de las cosas más difíciles. Filmamos en el Caribe Sur de Costa Rica, en la provincia de Limón, que es bastante particular, porque hay convivencia entre la cultura afrocaribeña, indígenas, inmigrantes chinos, árabes, es un mundo aparte y donde no hay formación actoral, sabíamos que no podíamos llevar intérpretes de otros lugares porque hay códigos distintos, vimos a 1200 personas.

—Una locura…

—Sólo el casting era como otra película, fue artesanal, así nos gustábamos, íbamos a las Iglesias, salones comunales, casas, escuelas, interrumpiendo sus vidas. Para mí fue parte del proceso de investigación de los personajes, como una forma de escritura, y no hacía las típicas preguntas, sino algunas como: ¿qué significa ser adolescente allí? ¿Cómo es vivir con un abuelo? Y así.

—¿Cuánto tiempo duró todo el proceso?

—Empezamos en enero de 2018 y terminamos en junio, aproximadamente seis meses. El proceso de Selva fue de casi dos años, construyendo un vínculo con ella. Más que ponernos a ensayar durante dos años nos hicimos amigas y poco a poco fui introduciéndola en el personaje. El siguiente que apareció fue Humberto, que hace de Tata, vive en un hogar de ancianos, lo encontramos pintando dibujos de niños, armando rompecabezas. Fue complejo porque nunca había actuado, y vivía aislado, así que lo tuvimos que reconectar con el afuera, cambiando sus horarios. Después apareció Hortensia, que es una bailarina de la zona, y por último apareció Keha, que hace el personaje más onírico. En el guion el personaje tenía 80 años, pero cuando la vimos en el casting nos deslumbró y la elegimos.

Más estrenos

EL CUADERNO DE TOMY

El experimentado realizador Carlos Sorín, lleva al cine la historia de María Vázquez, una mujer que enfrentó el cáncer de una manera diferente y dejó un legado inspiracional único. Valeria Bertuccelli, Esteban Lamothe, Malena Pichot, Mauricio Dayub y un gran elenco son los encargados de conmovernos y emocionarnos. Netflix.

HILLBILLY, UNA ELEGÍA RURAL

Del prolífico Ron Howard (Apolo 13) llega la adaptación de la historia real narrada por J.D.Vance en el libro homónimo. Un relato de superación en el que, gracias al esfuerzo, el protagonista pudo sobreponerse a su destino. Duelo actoral entre Glenn Close y Amy Adams, en una propuesta que trasciende la pantalla. Netflix.