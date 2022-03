En su adultez madura, Susana Roccasalvo encontró el amor y compartió los días con quien fuera su segundo esposo. Disfrutaron de los días y las familias ensambladas hasta que una enfermedad terminal puso fin a este idilio.

Refugiada en sus amigos y las personas del circulo íntimo como también en la primogénita Belén que también sigue sus pasos, Susana intentó continuar con su vida. Así lo hizo aferrándose al trabajo que construyó como locutora y conductora de programas de espectáculos. Pudo salir ­adelante y trató la resiliencia de la mejor forma posible.

En el presente, la mujer fue entrevistada por Florencia Peña y allí hizo gratas revelaciones respecto a su vida personal. Sucede que la rubia debilidad estaría conociéndose con un señor mayor y la vida habría tomado otros colores.

Asimismo, dijo: “Ya pasaron seis años, pero estoy en un buen momento personal. Estoy en una”. Luego ante la insistencia de la interlocutora exclamó: “Es de hace muy poco, un mes y pico. Lo conocí por gente en común. No nos habíamos visto personalmente, pero nos conocíamos. Él me había visto por la tele y yo por sus trabajos. No es del medio”.

Por último afirmó que su esposo ya fallecido, antes de partir, le exclamó en un mensaje último: "El último mensaje que me dejó Charly decía: Sos muy joven, seguí tu vida, por favor te pido. Entonces no hay culpa”.

Ahora, la mujer disfruta de lo cosechado y también de las nuevas aventuras que le ofrece la vida en esta etapa de madurez. Además invierte el tiempo en el deporte pero también en la conducción de su magazine que sale por una señal de aire y otro por el cable.