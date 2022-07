Tamara Paganini: “Tuve que sacar comida de la basura para comer”

En el contexto de las polémicas que surgieron en El hotel de los famosos, y después de que Telefe comenzara a publicitar la nueva edición de Gran Hermano, Intrusos puso al aire un fragmento de la nota que Tamara Paganini le dio al programa Estamos a tiempo.

Además, el ciclo de espectáculos que conduce Florencia de la V buscó la palabra de Mariano Peluffo, quien es un histórico integrante del staff del reconocido reality que también condujeron Solita Silveyra y Jorge Rial.

“En su momento Gran Hermano me arruinó la vida, realmente. No podía caminar por la calle, no podía conseguir un trabajo. Pasé hambre”, reconoció en un duro relato la subcampeona de la primera edición del reality, en 2001.

“La gente piensa que cuando salí de Gran Hermano me llené de plata y no. Fue realmente la primera vez que tuve que sacar comida de la basura para comer”, contó.

En otra parte de la entrevista, la mujer, que ganó el afecto de miles de fanáticos debido a su desempeño en el programa, recordó que en su momento le ofrecieron varios trabajos al terminar el reality. “¿Querés actuar, querés sacar un disco, querés hacer radio, teatro, televisión, novela...? Lo que vos quieras”, contó. “Yo nada más quería volverme a mi casa”, confesó.

Confirmó que al no querer ser parte del mundo del espectáculo, la tomaron de punto. “Tenía periodistas en mi balcón. Y la Policía venía, los sacaba y volvían a venir”, recordó.

Para finalizar, Tamara, que ahora tiene 48 años, explicó que actualmente se ríe pero que durante los últimos 20 años atravesó depresiones en las que se preguntó el porqué de todo lo que le sucedía.

El hotel de los famosos: Peluffo analizó el programa

Tras reconocer que vio El hotel de los famosos al comienzo y que de vez en cuando lo deja en pantalla cuando hace zapping, Mariano Peluffo dijo: “Me parece que está buenísimo. Está bien logrado, hay una atmósfera creíble y hay personajes interesantes”.

“En el primer Gran Hermano entró de suplente Marcelo Corazza y todos decíamos: ¿Este quién es?. No estaba desde el principio. Entró reemplazando a alguien y terminó siendo el ganador. Así que ojo, no sé si no anda cerca por ahí Locho”, analizó, dando su parecer sobre quién podría ganar el premio mayor.

Cuando le preguntaron su opinión sobre la agresión en el programa, el conductor expresó: “En realidad la tele para mí no es más que un reflejo de lo que pasa en la calle, y en la calle todo el mundo está loco. Uno a veces vuelca su frustración y su enojo en las redes sociales y la gente participa fuerte”.

También habló del supuesto bullying ejercido hacia Locho. “Bullying es un tema del que se habla todo el tiempo. Lo mismo en Gran Hermano. Los primeros eran más experimentos a ver qué pasaba y los últimos fueron más mediáticos porque también había otra cuestión en la calle. Cuando se sumaron las redes sociales explotó todo”, explicó.

Por último, añadió que en los realities donde participan famosos “hay que administrar esa cantidad de egos...” y aseguró que siempre fue más difícil cuando la casa de Gran Hermano estuvo habitada por famosos. “Ahí los egos meten la cola y se arma lío”, concluyó.