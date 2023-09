Taylor Swift estaría viviendo una nueva situación sentimental

Reconocida como cantante, productora y actriz, Taylor Swift trabaja para emprender una nueva gira que la tiene viajando alrededor de todo el globo terráqueo. Asimismo, en los primeros meses del año, terminó su romance con el artista Joe Alwyn luego de otro amorío con Matty Healy. En la actualidad parece que la cantante estaría conociendo a Travis Kelce, un jugador del equipo Kansas City Chief y campeón del Super Bowl LVII, que llamó su atención luego de darle muchas veces su teléfono.

Por otro lado, la estrella deportiva alegó en un podcast que hace llamado New Heights que estuvo en un concierto de la rubia debilidad que dio en Arrowhead en Kansas city. Allí intentó contactarla para darle una pulsera con los teléfonos. El hombre afirma: “Me decepcionó que ella no hable antes o después de sus shows porque tiene que guardar su voz para las 44 canciones que canta. Así que me dolió un poco no haber podido darle uno de los brazaletes que le hice”. Si bien en ese entonces no habrían podido conectar, Travis Kelce no se dio por vencido a la hora de buscar la comunicación con la muchacha. Asimismo el jugador de los Chief y la chica habrían dado un paso más, se conocieron y disfrutaron de unos días en New York. Es más, una fuente cercana afirma: “Taylor y Travis han estado saliendo tranquilamente, ella lo vio cuando estuvo en la ciudad de Nueva York hace unas semanas”. Desde que terminó la relación amorosa con Matty Healy, la cantante ha estado soltera y conociendo a diferentes personas. Ahora disfruta del romance y está en su mejor momento.