Teresa Latorre: “Necesitábamos tiempo para ver con cierta distancia”

Teresa Latorre presenta en Atresplayer Premium El instante decisivo, realización que recorre los 12 días más terroríficos que vivió España y que cambiaron la percepción vasca sobre ETA, a raíz de los secuestros de José Antonio Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Hoy dialogó con la realizadora para saber más del proyecto.

—¿Por qué crees que este año se dé tanto esto de revisitar los crímenes de ETA, desde la ficción y el documental?

—ETA se disolvió en 2018 y dejó de matar en 2011. Creo que necesitábamos tiempo para ver esta realidad con cierta distancia. Eso es una cosa. Y la segunda, que tenemos acceso a materiales que antes no se podía; esto facilita, yo creo, que se pueda hablar y reflexionar sobre esos años.

—¿Te acercaron la idea o vos disparaste el documental?

—Es un poco las dos cosas. Me proponen algo documental, y yo había pensado una reflexión sobre los momentos decisivos de la vida en los que a partir de ellos nada es lo mismo.

—¿Cuándo apareció el híbrido entre ficción y documental?

—Aparece muy pronto, porque los que hacemos televisión sabemos que las cámaras no entran en todos los sitios. En el archivo histórico documental encuentras una manera de contar, pero no aquella de los entornos privados o donde la cámara no hizo foco.

Por eso decidimos utilizar los dos lenguajes, sin la idea de recrear, sino contar lo que se vio a través de las imágenes del archivo documental; y lo que no, desde la ficción como un relato autónomo.

—¿Qué descubriste realizando la investigación?

—Cuando uno cree que conoce un tema, siempre hay algo que nos hemos perdido. Me han sorprendido muchas cosas, como las imágenes de liberación de Ortega Lara, de aquella noche emocionante y angustiosa, del secuestro más largo de España, donde él pensaba que nunca más iba a salir de ahí. Durante años las imágenes estuvieron embargadas, y eso que nunca vimos es emocionante.