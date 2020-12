Tinelli, Maradona y una foto que despertó polémica

En medio de los homenajes que las celebridades hacen estos días por la desaparición física de Diego Armando Maradona, Marcelo Tinelli publicó una imagen de un partido de fútbol entre San Telmo y Cebollitas del año 1973.

“Me dijeron que en los Cebollitas había uno que le decían Pelusa y jugaba muy bien. Se quedaron cortos”, escribió el conductor y obtuvo al instante miles de likes. Rápidamente Omar, un usuario de Instagram, salió a responderle: “Ese no sos vos. soy yo. No me robes ese recuerdo”.

Más tarde Tinelli agregó: “Esta foto me la mandó mi amigo el Chino Báez, que jugaba conmigo (…) Hoy aparece alguien que dice que esta foto era él. Que lío por Dios… ja, ja, ja”. Minimizando, con humor, todo.