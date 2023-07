Tinelli se refirió a los dichos de Lanata: “Con la salud no se jode”

Los dichos de Jorge Lanata, quien apenas horas después de conocerse la internación de Wanda aseguró que ella tenía leucemia, dejaron mucho revuelo. Tan es así que Marcelo Tinelli estuvo visitando Intrusos, el programa de Flor de la V, y se refirió a los dichos del periodista. “Ayer lo escuchaba a Jorge, al que respeto como periodista, pero no estoy para nada de acuerdo cuando él dice que empatizás más con la persona que tiene eso, pero no me puedo olvidar de los cinco hijos de Wanda. ¿Y los chicos no sabían?”, expresó.

Y luego, compartiendo parte de su historia personal y al borde del llanto, agregó: “Con todo esto de Wanda recordé una situación que vivimos con mi familia. Hace muchos años, mi mamá se enteró, antes de morir, que tenía una enfermedad muy complicada, esquizofrenia, a través de una tapa de revista. Yo hice juicio en ese momento, porque sentí que con la enfermedad no se debe joder. Me parece que hay un límite ahí”.

Tinelli también había aprovechado el comunicado de Wanda y allí le había expresado su apoyo comentando: “Toda nuestra familia te ama. Y estamos con vos, con Mauro, con todos tus hijos y toda tu familia. Siempre al lado de ustedes. Fuerza, amiga querida, todo va.a estar bien”. Queda a las claras el sincero cariño del Cuervo para con Wanda.