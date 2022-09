Tom Donohue habla sobre su nueva película: La ventana de atrás

El fotografo iraní Reza Deghati realiza talleres en los cuales entrega cámaras para que los alumnos, de todo el mundo, puedan contar sus propias historias, empoderándolos y dándoles la posibilidad de visibilizar su realidad. En La ventana de atrás, Tom Donohue refleja esta labor, y, en particular, cuenta cómo Deghati capacitó a 30 jóvenes de la Villa 31 y al graduarse, capturaron las fotos de su barrio durante la cuarentena.

Para saber más detalles de este proyecto hablamos con este director de origen alemán, que realiza documentales para televisión, además de ser miembro de la facultad de Maine Media Workshops + College y con su compañía Cinewright, dirigir talleres de cine en todo el mundo.

“Estar en Bafici es fabuloso, yo estaba ya acá y cuando me dijeron que querían la película, tras verla, que en realidad era un work in progress, me sirvió para terminarla. Yo vivo acá desde la pandemia, en principio obligado por el cierre de fronteras, pero yo vine para dar talleres documentales y terminar la edición de la película, pero al cerrarse todo, resolvió cómo terminar el documental, y lo hicimos por zoom. Y si bien al principio fue difícil todo, porque la pandemia me deprimió un poco”, comparte Donohue a diario Hoy para revelar detalles sobre su trabajo.