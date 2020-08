Toti Ciliberto: “Amo profundamente mi trabajo”

Es un actor que construyó su carrera en base al estudio, el esfuerzo y la perseverancia. Tras un casting imprevisto, Toti Ciliberto se presentó, realizó una gran performance y quedó seleccionado para integrar el equipo de Video­match, el ciclo de humor que lo catapultó a la fama y era conducido por Marcelo Tinelli. Durante una entrevista con este medio, el capocómico reflexionó sobre su vasta carrera artística.

—¿Cómo viviste la experiencia de abocarte a un género tan amplio como lo es el humor?

—No es fácil, a veces es cosa seria. En mi caso no se me dificulta tanto, a veces un poco menos, y otras, algo más. En esta época incierta de plena cuarentena social, obligatoria y preventiva por la pandemia imperante de coronavirus, me parece que es fundamental que exista, porque la gente padece el encierro y el trastorno que todo eso provoca.

—¿De qué manera te adentraste en el oficio?

—Primero estudié Profesorado en Educación Física, y luego teatro en el Parakultural, que era el espacio indiscutido del off de mi época. Una vez, al regreso del San Martín donde ejercía la docencia, vi en la televisión que había un casting para actores cómicos, y me presenté, sin saber que sería para el programa más exitoso.

—¿Qué nos podés comentar sobre tu paso por Videomatch? ¿Qué hiciste cuando terminó el ciclo?

—Tuvimos mucho movimiento, tenía­mos contrato, trabajábamos 24 por 24, full time, todos los días entre la radio, Ritmo de la noche y Videomatch. Lo hacíamos con mucho amor, mucha alegría, y muy contentos. Sacrificados, pero felices por la experiencia. Después comencé en Mar de fondo, me fui de un programa que hacía 40 puntos a otro que tenía uno solo, pero estaba feliz porque continué haciendo lo mío. Luego se sumó el llamado para integrarme a La peluquería de Don Mateo, y más tarde Poné a Francella. Por suerte, la vida siguió con trabajo. No me costó volver al ruedo con el oficio porque tuve continuidad laboral. Amo profundamente mi trabajo, no me preocupa el rating, sino que el programa funcione.

—¿En qué proyectos estás inmerso?

—Hay un piloto por salir en un canal, una propuesta para streaming, y también trabajo para una radio mendocina llamada Rec Productora. También trabajo en mi salud, como sano e intento mantenerme en forma.