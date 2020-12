Ugo Mur: “No me siento famoso ni popular, pues considero que eso viene con el tiempo”

Nacido en San Rafael, Ugo Mur es un afamado arquitecto que decidió radicarse en la ciudad de la furia para abocarse a su otra pasión, que es la música.

Durante una entrevista íntima con este multimedio, el profesional se refirió a la producción que tiene en marcha.

—Siendo muy joven incursionaste en la música. ¿De qué manera atravesaste este camino artístico?

—Tuve una familia muy abocada al arte, mis hermanos me llevaban a cantar a radios o peñas folclóricas, entonces eso fue muy importante para cultivar este amor. Además, mis padres todo el tiempo estaban escuchando diferentes géneros. Eso ocasionó que aprendiera sobre diferentes maneras de oírla e interpretarla. Les agradezco a ellos y a la gente que me enseñó a vivirla y amarla.

—¿En qué momento sentiste que había llegado la popularidad?

—La verdad es que no me siento famoso ni popular, pues considero que eso viene con el tiempo. Siempre depende desde dónde se mire. A mí me gusta compartir con toda la gente que gusta de la música. Si les agrada lo que estoy haciendo, eso ya es un montón, siendo uno, dos o miles. Lo único que quiero es que les llegue lo que estoy haciendo.

—¿En qué proyectos estás inmerso?

—Quiero lanzarme profesionalmente como músico y cantante. Trabajo en una producción de siete canciones que son tangos reversionadas al pop y al estilo contemporáneo. Se trata de un material audiovisual con una idea certera, por eso es importante ver el video para apreciar la totalidad.