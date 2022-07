Un integrante del elenco de Cebollitas habló sobre el maltrato durante las grabaciones

Cebollitas fue una telenovela destinada a adolescentes y niños que se transmitía por la pantalla de Telefe en respuesta al fenómeno de la misma señal, Chiquititas. El programa relataba la historia de un club de fútbol de barrio y llegó a ganar el afecto del público, que siguió el ciclo televisivo que se estrenó a fines de los años 90.

Terminado el programa, los actores continuaron con sus vidas y sus respectivas carreras, muchos con mejor suerte que otros. Aunque, años después, exitosos y no, algunos de ellos tomaron la decisión de hablar sobre los maltratos que padecieron durante las filmaciones de la novela. Leo Centeno fue uno de los actores que rompió el silencio y recordó cómo fue su experiencia personal durante una entrevista en LAM.

Fue hacia mediados de los noventa que Cris Morena pensó que era hora de producir shows dedicados exclusivamente a los adolescentes. De esa manera, se consolidó como la creadora de los múltiples éxitos que tuvieron lugar en la pantalla chica. Entre ellos se destacan Floricienta y Chiquititas.

Por aquellos años, el fútbol se consideraba un deporte destinado al público masculino. En ese sentido, la emisión tenía como objetivo atraer a los varones como audiencia y abrirles la posibilidad de verse reflejados en un grupo de personajes. Fue un éxito rotundo y el paso del tiempo la convirtió en un recuerdo para todos los niños que la miraban en aquel entonces.

A pesar de ello, los actores revelaron recientemente que la realidad para ellos durante esos días no fue tan buena. Quien rompió silencio en primer lugar fue Juan Yacuzzi, el actor detrás del personaje de Coqui.

Durante un ciclo de entrevistas en redes, expresó: “Teníamos mucha presión. Yo era el más grande, pero había chicos de ocho o nueve años como Gamuza o Dalma Maradona y se escuchaban gritos que a veces eran innecesarios. O cuando nos tentábamos, éramos muy chiquitos, también nos cagaban a pedos como si hubiéramos matado a alguien”.

Lo siguieron varios excompañeros de elenco que se sumaron a denunciar la situación. Incluso, uno de ellos reveló que había presenciado escenas de violencia.

“Un productor entró una vez al estudio donde grabábamos y, en determinado momento, a alguien no le salía la escena y la letra. Entró furioso, agarró una silla que estaba puesta sobre la mesa y la revoleó contra una pared. Soy testigo de que no hubo ningún muerto de milagro”, detalló Marcelo Italiano.

Recientemente, fue Leo Centeno quien estuvo en un ciclo televisivo para conversar sobre su experiencia en el programa. Durante su etapa en Cebollitas, interpretó a Hipólito, por lo cual y debido a las recientes declaraciones de los otros integrantes del elenco, no pudo escapar a las peguntas sobre los conflictos. El actor (ver también “Más declaraciones”) dijo al respecto: “Yo en su momento, cuando fue la primera vez que se habló, me referí a un cambio de época. A la distancia siento que viví cosas como niño que hoy siento raras”.

Más declaraciones

El ex-Cebollitas, que encarnó al personaje llamado Hipólito, continuó con más declaraciones. “Soy padre, tengo una hija de seis años y con el tiempo siento que cosas que viví como chico hoy las siento extrañas. En el momento no me sentí maltratado, fui muy feliz haciendo Cebollitas. Analizo cosas que veo a la distancia y, por ejemplo, como padre veo cosas que no me gustaría que viva mi hija”, señaló.

Asimismo, afirmó que la televisión de los años 90 no es la misma que vemos hoy en día, donde el paradigma sobre qué se puede decir y hacer ha cambiado.

Además, afirmó que en aquellos años se naturalizaban prácticas y tratos que en la actualidad no están bien vistos. “Era lo mismo con los chicos”, afirmó.