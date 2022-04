Un nuevo escándalo en Hollywood

En un corto tiempo, Amber Heard y Johnny Depp estuvieron juntos pero se separaron en un contexto de violencia y descontrol. Asimismo lo expusieron en la corte y ahora continúa el litigio aún después de haber acordado una solución efímera en el ámbito de lo privado hace tan solo unos años.

Esta semana se llevó a cabo una nueva audiencia donde el abogado de la blonda aludió: “Ustedes verán quién es el verdadero Johnny Depp, más allá de la fama, más allá de los vestuarios de pirata”.

Además, el letrado querrá demostrar las situaciones de violencia doméstica y abuso sexual que la mujer sufrió en el período que estuvo casada con su colega. También lo acusó de habitar ciertos comportamientos debido a la adicción a las drogas y al alcohol que lo hacían convertirse en una persona monstruosa.

El abogado continuó con las acusaciones: “Las malas elecciones de este hombre lo han llevado a este punto. Deje de culpar a otras personas por los problemas creados por usted mismo”.

Por su parte, el equipo de Depp agregó que la mujer se presentó a la corte con un moretón en su cara, herida que fue registrada por los paparazzis. Sin embargo, esta situación sería para arruinar la reputación de su ex que no veía desde hace meses anteriores, por lo que no era posible que la hubiera lastimado. Además él se encontraba en una gira con su grupo musical.

De forma contraria, la otra abogada de la intérprete alegó: “La actriz nunca se separaba de su kit de maquillaje para ocultar los moretones en su rostro”. En ese instante mostró imágenes ilustrativas.

En relación a lo laboral, cuando surgieron las acusaciones de Heard, Depp estaba por iniciar las grabaciones de una saga de películas. Dado el contexto de conquistas de género y los escarnios públicos, la productora en cuestión decidió suspender el contrato laboral e indemnizar al actor para evitar males mayores. Así pudo sostener el sueldo y ganar aún más por la suspensión de las obligaciones. Contó con el apoyo de su exmujer y de los hijos de esta relación que ya son adultos.

Por su parte, Heard logró ganar un rol protagónico en un filme y donó parte de la plata que obtuvo por el divorcio a una serie de refugios que albergan a víctimas de violencia doméstica. Asimismo piensa en iniciar una campaña para prevenir estos casos y usar su popularidad para fines filantrópicos.

La historia sin fin

A lo largo del romance, esta pareja de actores se mantuvo firme en todas las escenas públicas dado el sex appeal, los contratos millonarios y porque juntos eran una marca registrada de esbeltitud más rock and roll.

La conquista y la convivencia entre Heard y Depp ocurrió en un tiempo breve, más precisamente en escasas semanas que derivaron en una boda rápida.

Sin embargo, como no todo lo que brilla es oro, la adicción a las drogas y al alcohol por parte del también músico de Hollywood Vampires más la inestabilidad de la mujer, hicieron de la relación una explosión que no terminó para nada bien y hasta hoy asistimos a las consecuencias de lo que sería un juicio eterno.

Para evitar más inconvenientes, el ex de Winona Rider se resguardó en la música, e inició una gira europea con su banda. Intenta de este modo sobreponerse y mantener un halo de paz entre tanta presión mediática.

Por su parte, Amber también intenta alejarse de estas presiones, concurre a terapia y modela para algunas marcas.