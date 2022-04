Kiki Petrone lanza su unipersonal

Bajo la identidad de Kiki Petrone, el humorista puso manos a la obra para crear una pieza teatral llamada Paciente, que se presentará el viernes 22 de abril, a las 22, en el teatro Escenario 40. Es por ello que dialogó con este multimedio sobre los detalles de la producción que lo trae a la ciudad de las diagonales.

—¿Qué es Paciente? ¿Cuáles son los detalles de esta obra tan particular?

—Se trata de un unipersonal en el que planteo una experiencia distinta desde que el público entra a la sala hasta que se retira. Reuní en un mismo espectáculo varias de las disciplinas que practico y que me gusta realizar en vivo. Entre ellas, pueden mencionarse el stand up, la música, la radio, la construcción de personajes e improvisación.

—¿Cómo sobrellevaste la pandemia? ¿En qué trabajabas en ese momento en que las ­actividades culturales cesaron por un tiempo considerable?

—Cuando se declaró la cuarentena obligatoria, me quedé sin trabajo como todos los artistas de shows y eventos presenciales. Por ese entonces estaba estudiando gastronomía vegana y continuamente sigo aprendiendo nuevas recetas. Hasta que, viendo que no solamente me habían cancelado los shows en vivo, sino que tampoco estaban surgiendo nuevos, se me ocurrió crear un emprendimiento de comida vegana, que hoy en día sigue funcionando. Simultáneamente empecé a grabar locuciones desde casa y luego, cuando se fue volviendo de a poco a la presencialidad, me surgieron posibilidades en radio, teatros y en escuelas como docente de stand up y también en una arista que es la práctica audiovisual.

—¿Podés vivir del arte? ¿Cómo se sostiene un artista?

—Sí, y siento que cada vez más. Las redes sociales se convirtieron no solamente en un medio de difusión y una vidriera de lo que uno hace, sino que también en una fuente de trabajo. Hoy tengo varios laburos al mismo tiempo, y todos están atravesados por el arte. Soy locutor en radio y TV. Tengo mi unipersonal, el cual traigo en esta ocasión al teatro Escenario 40, aquí en La Plata. Soy docente, como comentaba anteriormente. Y continúo con grabaciones de locuciones y con mi emprendimiento de comida vegana.

—¿Cómo se innova en un género tan explotado siendo que hay tantas propuestas?

—Creo que todos los géneros tienen muchas ofertas, porque también ha aumentado la demanda. Muchas plataformas digitales y varias redes sociales, sumado a los medios tradicionales, hacen que exista una diversidad de voces y de contenidos. Creo que hay público para todo y que el objetivo será encontrar cuál es el tuyo y qué tenés vos para ofrecerle. Dicen que en los detalles está el secreto. Para mí va por ahí. En un mundo con tanta oferta y demanda, el desafío es transmitir lo que te gusta y lo te haga feliz, y encontrar a esas personas que les pase lo mismo que a vos con lo que hacés.

—¿Qué te traés entre manos para este show?

—Es mi tercer unipersonal y estoy muy contento con lo que se va gestando con él. Es una fusión de varias cosas y el mayor desafío que me planteé para este show en particular es que sea una experiencia completa. Que la gente viva algo distinto desde que está esperando para que comience el espectáculo hasta que salga del teatro. Incluso con el pasar de los días, también. Más o menos como funciona una sesión de terapia, donde lo que hablaste sigue haciendo eco durante la semana.

La cita obligada

—¿Por qué lo recomendarías al público?

—Porque siento que llega justo en estos tiempos en los que vivimos en un mundo que vive a mil y que no para de cambiar, en el que el deber ser y deber hacer parece marcarnos el camino de lo que correspondería vivir a cada edad. Como si fuera poco, habiendo atravesado una cuarentena obligatoria eterna y conviviendo con la amenaza de una pandemia que sigue vigente, siento que es todo un desafío ser paciente. Con esa montaña rusa de emociones se va a encontrar la gente cuando venga al show. No tengo las respuestas a todos los cuestionamientos de la vida, pero fiel a la terapia que realizo hace varios años ya, a veces irse con más preguntas que soluciones, hace que uno se motive a hacer cosas que venía postergando. Las entradas ya están a la venta en www.alternativateatral.com.ar y en mi cuenta de Instagram @soykikipetrone, donde además de toda la info sobre el show, pueden encontrar contenidos que realizó de manera cotidiana. No se pierdan la experiencia de ser un Paciente.