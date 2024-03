Valentina Ferrer: “Yo siempre fui libre”

Todos los jueves a las 23 E! Entertainment presenta una nueva temporada de Escuela imparables, conducida por Daniela Álvarez y con la participación de la modelo argentina Valentina Ferrer. Con ella hablamos para saber más detalles del programa y de su vida en Estados Unidos.

—El programa se llama Escuela imparables, ¿qué te hace imparable a vos?

—Imparable me hace sentir que aunque pongan barreras o lo que sea, yo sigo focalizada en lo que yo quiero, lograr mis sueños, que se puede ver que ahora vivo en Estados Unidos y, de Argentina, la verdad que es bastante lejos. Bueno, eso para mí es imparable, decir quiero ir allá, voy, no importa que me digan, que no se puede, para allá voy.

—¿Esa es una de las ideas o de los lemas que trataste también de compartir a las con las participantes?

—Más bien que en los participantes lo que se focalizó fue en el tema empresarial, fue más el tema clave de cómo ayudarlas a ellas haciéndole preguntas sobre sus productos para que ellas mismas pudieran escucharse. Algo que yo digo que es clave, que a mí me sirve muchísimo dentro de mi empresa de wellness, es: las preguntas que me hacían para yo misma, cuando respondía, sacar nuevas ideas y darme cuenta si estaba bien encaminada. Tenía que cambiar algo porque como digo todo sueño, toda empresa que uno cree es nuestro bebé y a veces uno de esos bebés como que le tiene tanta pasión que no ve ciertas cosas. Entonces fue más focalizado en eso, por eso creo que es una muy buena experiencia para las mujeres que quieren lograr sus negocios emprender. Ver el programa les puede servir demasiado como una muy buena herramienta.

—En el programa hay mentoras, ¿tuviste así pilares? Ahí me estás diciendo que hubo gente que por ahí te permitió hacer, sumar y ver algunas cuestiones de tu empresa, pero, ¿tuviste en tu carrera o a lo largo de este tiempo mujeres o personas que vos las consideras tus mentoras?

—Para mí los mentores han sido todo, han sido esas personas de las que aprendes, escuchas, aprendes de los errores, de los demás. Es algo clave, claro que sí, escuchar y aprender. Para mí los mentores han sido, yo digo que los vuelvo locos.

—¡Qué bueno que puedas encontrar y seguir encontrando mentores!

—Hasta donde uno menos lo espera, puede haber mentores, puede haber hasta el lado tuyo una persona que simplemente con la experiencia de vida te dice algo que te sentís reflejado.

—¿Qué te llevaste de esta experiencia de participar de esta nueva temporada de Escuela imparables? Para tu vida, para vos.

—Me dio mucha motivación y para mí fue una experiencia de estar del otro lado, tratando de aportar ese granito de arena y sentir esa sensación de decir lo que ha aprendido también. Puedo ayudar, puedo colaborar, me encantó, sentí como otra faceta en mí que es muy interesante de seguir experimentando.

—¿Te dio ganas de seguir haciéndolo? Vos sos una mujer multifacética, digo, pero en esta experiencia o en este último tiempo, ¿tenés ganas de seguir dando charlas o poder colaborar en personas que están queriendo emprender, poder entenderlas, ayudarlas, ver cómo hacer?

—Yo estoy con mi empresa, con el modelaje, con todo, pero siento que a futuro me gustaría mucho seguir haciendo esto. Colaborando, ayudar, me motiva demasiado ver mujeres queriendo emprender, queremos ser independientes, sintiendo esa pasión en algo. Es como decir yo tengo este producto y tengo pasión porque quiero que esto llegue a todos lados con esa firmeza y decir: ok, ¿cómo puedo ayudar a aportar en ese sueño? Me encanta.

—¿Qué otras cosas seguís cultivando de tu argentinidad a la distancia? Ahí te veo con un mate…

—Directamente, a donde voy se ríen, porque yo me llevo el fernet donde no hay. Voy a cumpleaños en Colombia y me llevo el fernet. Eso es, ya me dicen 70-30 y siempre muy balanceado, depende, porque el otro día toca estar con Río, no se puede siempre 70-30.

—Participás de esta temporada, ¿habías visto antes el programa?

—Había visto en Colombia, unas chicas que me habían comentado sobre esto. La verdad que yo no sabía y cuando me invitaron fue que empecé a aprender más. Me comuniqué con Daniela Álvarez, que es una de las conductoras que verdad inspira, además es un ejemplo y como fui entendiendo. Pero no quería saber tanto por qué quería vivir la experiencia. Y yo estaba nerviosa porque uno quiere ir ahí a hablar y decir cosas que le sirvan, no a hacerles perder el tiempo. Entonces yo decía que como que quería que le sirviera para mí era importante, de verdad sentir que no es que estaba ahí porque sí.

—¿Te preparabas para esto?

—Lo que pasa es que yo no sabía los proyectos, entonces yo lo que hice en realidad fue escucharlas, analizar... y lo que quise hacer, como te digo, yo soy más como de lo que me sale de adentro. Siento que a veces uno prepara demasiado las cosas y después no es eso y entonces fue como fluir. Lo que hice fue hacerles preguntas y escuchar, a mí me servía demasiado que me hicieran preguntas como a dónde querían llevar el producto, porque sentía que esto servía así y no servía de otra forma. Así que esas preguntas te dejan pensando y al final uno conoce sus productos. Te dejan pensando y te hacen enfocar cada vez más y encontrar cada vez más el foco para de verdad poder subir.

—¿Qué le dice la Valentina de hoy a esa que soñaba y que ahora está en este presente tan brillante y luminoso?

—Que está logrando lo que siempre quiso. A veces me preguntan si me arrepiento de algo y yo digo no, yo siempre fui tan libre y me disfrute todo el proceso. Como que nunca fui esa persona obsesiva, ambiciosa, tampoco. Para mí es como que todo se fue dando, fue fluyendo y fui creciendo. Y para mí es tan importante disfrutar el proceso, que si yo no disfruto, no sirvo. O sea, Valentina se bloquea... si siento que estoy haciendo cosas por obligación y que no me gusta, porque a esa Valentina nunca le impusieron ser alguien mi familia. Entonces todo lo que he hecho lo he hecho por pasión y porque me sale.

—Para aquellos que en Argentina todavía no han visto el programa, aquellas mujeres de Argentina que no han visto el programa, invitalas a que lo vean y contales un poco que es Escuela imparables…

—Es un reality en el cual tenemos 10 mujeres emprendedoras que van a ganar su premio de 20 mil dólares y no solamente eso, sino que están aprendiendo para de verdad cumplir el sueño de lograr crecer y fortalecer su empresa. Todos los jueves a las 11 de la noche para toda Latinoamérica. Y, creo que para todas esas personas que nos leen, les digo que es una experiencia brutal para poder escuchar y poder sacar herramientas de ahí para poder crear lo que quieren crear.