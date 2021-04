Valeria Correa: “El cine es como un gran viaje”

En Una casa lejos, de Mayra Bottero,

n Una casa lejos, de Mayra Bottero, Valeria Correa encarna a Sabrina, una mujer que encuentra ayuda y comprensión en un hombre al que su hija quiere controlar. Diario Hoy dialogó con la actriz para saber más de su personaje.

—¿Qué te atrae del cine?

—Todo, el cine me gusta, soy una gran espectadora desde pequeña y entrar en ese mundo es espectacular. Como actriz está la particularidad de que cada película y rodaje es una familia nueva, un mundo distinto con reglas distintas. Un personaje tiene que manejar una moto por una ruta del desierto, y no es que hacés que, tenés que hacerlo, el cine es como un gran viaje.

—¿Y cuál es la particularidad de Una casa lejos, en contraste con La flor, donde el viaje duró tanto tiempo?

—Es otro tipo de proceso y el salto es más rápido, no hay tiempo para procesarlo. En este caso, me convocaron 15 días antes de rodar, me hicieron el casting, quedé y a la semana estaba haciendo prueba de vestuario. Fue un salto grande, trabajando mucho con Mayra, qué hacer, qué no, el personaje habita la marginalidad, está abandonada por el contexto y no queríamos caer en estereotipos. Fue mucho trabajo en muy poco tiempo y la entrega fue total.

—La película no apunta al miserabilismo o a juzgar, pero sí hay personajes que lo hacen…—La película habla de eso, muestra eso, algo de la clase media, ni hablar la alta, que cuando tiene que de verdad ensuciarse las manos es muy cobarde, pero hasta cierto punto, porque el personaje de Carlos Rivkin no lo es, la recibe, hay un vínculo fraternal, y esa mirada está en la hija.

—¿Lo más difícil de encarnar a Sabrina?

—No ir a ningún extremo y sostener las ­distintas capas que posee el personaje, ­porque en cine es distinto, sostener un personaje durante todo el rodaje y que no se vaya distorsionando.

—Y además en el cine, que depende del ­director…

—Claro, eso es increíble, esa distorsión sumada a la distorsión del tiempo, esta película la filmamos en 2018 y cuando te ves sos otra persona.

