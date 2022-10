Vanesa Butera: “La presión es tratar de transmitir la esencia de Tita y lo que ella era”

Experiencia Tita, llamarada pasional es el nombre del espectáculo que se presenta con gran éxito en la Ciudad de Buenos Aires y que homenajea a la gran Tita Merello, con un gran elenco del que Vanesa Butera es parte. Con ella habló diario Hoy para saber más detalles de una propuesta dirigida por la experimentada Valeria Ambrosio, que recupera la figura de una mujer única a 20 años de su fallecimiento. También ahonda sobre su trabajo como cantante solista y sus orígenes al salir de un talent show que la llevó por primera vez a un escenario.

—¿Cómo es ser parte de esta obra que homenajea a una de las figuras emblemáticas de la cultura argentina?

– Tita es preciosa, entonces hay algo donde ella te lleva y todo el peso y todas las ganas de hacer el espectáculo tienen que ver que el cuento tiene que ver con ella, ni hablar que esté Valeria dirigiendo, pero creo que el mantenerla viva, vigente, presente, me parece hermoso y necesario, es de esa gente que no queres que se muera nunca su legado. Me atrajo de movida la propuesta, Vale y Tita, todo hermoso.

—¿Cuál fue el primer contacto que tuviste con Tita en tu vida? ¿Tenés algún recuerdo en particular?

—Siempre tuve especial atracción hacia las mujeres artistas muy icónicas, como Tita, por ejemplo, por el hecho de abrirse paso en una profesión tan difícil, siendo mujeres, en la época en que lo hicieron. En 2008 cuando hicimos Yo quiero ser, que gané y terminé protagonizando Hairspray. Nos dieron varias canciones y en uno de los programas me tocó hacer Yo soy así, en una versión distinta y fue hermoso. Cuando me llamaron, me acordé del momento y lo busqué en YouTube y fue hermoso que apareciera en mi historia y en diferentes momentos. Tengo una alucinación bastante especial por ella. Y el proceso de armado de la obra nos hizo encontrar con su trabajo y con ella como persona, también, con Tita dando entrevistas, hablando desde ella, no desde el personaje, y eso me hizo alucinar más. Me entusiasma mucho eso, trasladarlo a la gente que venga a ver la obra. Una particularidad es que todo lo que decimos, los textos, son cosas que ella dijo, en entrevistas o en películas, y eso me parece precioso.

—¿Se siente más presión al encarnar un personaje así?

—Sí, cuando además la persona vivió, no es que no existió, pero no es un peso extra lo que hay, por suerte, sino una cuestión bastante especial. Lo que uno quiere es hacerlo lo más fiel al espíritu de esa persona, no imitándola, sino traerla pero sin intentar imitar su forma de hablar, por ejemplo, porque Valeria nos transmitió eso, así que la presión es tratar de transmitir la esencia de Tita y lo que ella era.

—¿Cómo sigue el año de trabajo y cómo viven tantas cosas en vos?

—Todo convive armónicamente por suerte, encontré el momento en el que puedo hacerlas convivir de una manera hermosa. Estrené la obra y tengo conciertos con mis canciones, uno acústico y otro con mi banda completa, tocando mis discos, y en la Argentina hace tiempo que no lo hacía, sí en Europa, así que muchas ganas de tocar en Buenos Aires.