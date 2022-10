Antes de su vuelo a Estambul, Wanda habló de todo

Finalmente, la modelo algún día tenía que volver a Turquía, país en el que se radicó con su familia hace muy poco, a raíz de la reciente contratación futbolística de Mauro Icardi. Al parecer, allí no la esperan días de calma y quietud.

Al menos, a juzgar por las declaraciones que dio la empresaria antes de subirse al vuelo. En Ezeiza fue abordada por varios periodistas y habló de casi todo. Dijo que se sentaría a tomar un café con la China Suárez, a propósito del escándalo por supuestas infidelidades entre Icardi y Suárez.

Sobre L-Gante declaró: “No estoy de novia, es una relación buena onda. Nunca durmió en mi casa. Siempre nos vimos en grupo. No lo conocía y en este viaje lo conocí mejor”. Y agregó: “Yo no soy tan liberal”, cuando le preguntaron si era una amistad con ciertos permisos. Incluso confirmó los rumores: “Estamos recién separados. Es un proceso, no es una separación de unos días. Hice terapia para afrontar estas cosas. No es fácil”. “Hay diferentes maneras de amar. Lo quiero un montón, pero las parejas se terminan. Amar significa no lastimar”, concluyó.