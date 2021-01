Virginia Gallardo y su curioso método para entrenar con su bebé

Virginia Gallardo fue madre hace pocos meses de Martina. Madre primeriza, se las rebusca para seguir con su vida con normalidad, y entre su rutina, se encuentra el ejercicio.

La modelo no quiso dejar de moverse, y publicó un video en el que se la ve haciendo sentadillas mientras sostiene en sus hombros a su pequeña bebé.

"Para los que me preguntan como me recuperé en estos meses. Lunes y arrancamos con todo por acá con casi 10 kg e (infinito) toneladas de amor para incentivarme... créanme NO FALLA", escribió, en una especie de juega que le sirve para ejercitarse.

Virginia está viviendo con su pareja y padre de su hija, Martín Rojas, y los tres se encuentran en Villa Carlos Paz, donde pasan todos los veranos.